PSG : Ça s’accélère en coulisses dans le sens des départs

A deux semaines de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain s’apprête à dire au revoir à l’un de ses indésirables. Sur la sellette, Thilo Kehrer va écrire la suite de sa carrière en Premier League. Crédit : Icon Sport.

En quelques semaines, Luis Campos et Christophe Galtier vont sûrement faire plus que tous les autres anciens entraîneurs et directeurs sportifs parisiens réunis. Alors que certains joueurs enchaînent les années au club sans pour autant jouer et performer, l’ancien duo lillois va frapper un gros coup sur la table. Dans la catégorie des indésirables, est demandé Thilo Kherer. L’international allemand a donné son accord en Premier League tandis que Leandro Paredes n’est qu’à un pas de rejoindre son compatriote et ancien partenaire Angel Di Maria à la Juventus. Après Georginio Wijnaldum et Colin Dagba, le ménage continue au Camp des Loges.

Accord West Ham-Kehrer

Catalogué comme un indésirable depuis l’arrivée de Christophe Galtier, Thilo Kehrer n’aura pas fait long feu dans la capitale française. Parti pour vouloir rester, le latéral droit de 25 ans va finalement rejoindre la Premier League. Ce mardi, l’Allemand a donné son accord pour rejoindre les Hammers. Selon Sky Sports, un accord total a été trouvé entre le joueur, dirigeants parisiens et londoniens. Sous contrat au Paris Saint-Germain jusque juin 2023 et donc susceptible de quitter Paris libre et gratuitement, ce dernier va rapporter environ 16 millions d’euros au club, bonus compris. Une perte considérable par rapport à l’investissement mis sur lui en 2018 lorsqu’il a quitté Schalke : 37 millions d’euros. Longtemps annoncé à Séville, c’est dans un tout autre climat que Thilo Kehrer va rebondir.

West Ham are close to complete Thilo Kehrer deal with PSG. Meeting took place yesterday and Kehrer has now agreed personal terms with West Ham, his preference over Sevilla. 🚨⚒️ #WHUFC Sevilla are focused on Tanguy Nianzou from Bayern, as revealed. pic.twitter.com/9hLlhFre8y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2022

Visite médicale ce mardi

West Ham United agree deal to sign PSG defender Thilo Kehrer – €12m + add-ons. Kehrer is in London for medical. West Ham hope to complete in time for Kehrer to be available for Thursday night’s Europa Conference League qualifier against Viborg. #Kehrer #WHUFC #PSG — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) August 16, 2022

Thilo Kehrer serait actuellement à Londres pour y passer sa visite médicale. Les Hammers souhaitent le signer au plus vite afin qu’il soit disponible ce jeudi. David Moyes et ses hommes affrontent les Danois de Viborg, en qualifications de la Ligue Europa Conference. Orphelin d’Issa Diop, patron de la défense des Hammers et parti à Fulham, David Moyes a du opérer avec Benjamin Johnson (22 ans) lors des deux premières journées de Premier League. Résultat final, deux défaites et trois buts encaissés. Du loft parisien des indésirables à Londres, il n’y a qu’un pas et Thilo Kehrer y est attendu en urgence pour composer la charnière central avec Kurt Zouma.