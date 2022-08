Moussa Dembélé intéresse Manchester United

En pleine tourmente, Manchester United doit encore recruter sur tous les fronts et surtout en attaque. Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo est flou outre-Manche, c’est le nom de Moussa Dembélé qui a été évoqué à Old Trafford. Crédit : Romain Biard/Icon Sport.

Moussa Dembélé et l’OL, ça sent pas bon. Après avoir marqué 21 buts la saison dernière en Ligue 1, l’avant-centre de 26 ans souffre du retour de Alexandre Lacazette. Relogé sur le banc, l’ancien des Celtics Glasgow pourrait être cédé cet été dans les derniers jours du mercato alors que son contrat arrive à échéance en juin 2023. Et si le Lyonnais débarquait outre-Manche ? C’est, en tout cas, ce que révèle le Manchester Evening News ce mardi.

Erik ten Hag sensible au Lyonnais

Passer de Alexandre Lacazette, Tino Kadewere et Karl Toko-Ekambi à Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Marcus Rashford, c’est la drôle de trajectoire qui pourrait voir le jour concernant Moussa Dembélé. En effet, rien ne va à Manchester United après un début de saison cataclysmique marqué par deux défaites en deux journées de Premier League, (1-2) contre Brighton à Old Trafford et (0-4) à Brentford. Erik ten Hag veut encore et encore recruter pour renforcer son équipe avant la fermeture du mercato le 1er septembre. D’après les information du média mancunien, l’attaquant tricolore est apprécié par le nouvel entraîneur des Red Devils. Des rumeurs envoyant Moussa Dembélé à Old Trafford avaient déjà vu le jour en mars. Jean-Michel Aulas et l’OL pourraient lâcher leur attaquant contre un chèque de 20 millions d’euros.

#mufc are still considering a move for Lyon forward Moussa Dembele in the final few weeks of the summer transfer window and remain in contact with the player’s representatives. [@RichFay] — The United Stand (@UnitedStandMUFC) August 16, 2022

Une offre dans les derniers jours du mercato ?

Ce n’est pas une première, un club de Premier League lorgne sur celui qui a fait trembler les filets 22 fois la saison dernière en 36 apparitions avec les Gones. D’après The Manchester Evening News, Moussa Dembélé aurait recalé Everton dernièrement, ainsi que Villarreal, dernier demi-finaliste en Ligue des champions. Mais l’intérêt de Manchester United en est tout autre même avec les mauvais résultats du moment pour Erik ten Hag et ses hommes.

Dans l’attente d’un départ de Cristiano Ronaldo, les dirigeants mancuniens envisageraient de faire une offre très tardive à l’Olympique Lyonnais pour Moussa Dembélé. L’ancien de Fulham n’est pas insensible à un retour en Premier League. Quoi qu’il arrive, les dirigeants de MU vont passer la deuxième vitesse d’ici la fin du mercato. La sonnette d’alarme est déjà tirée et tout le groupe professionnel met la pression en interne pour voir arriver de nouvelles têtes à Carrington. Selon The Mirror, Cristiano Ronaldo, Luke Shaw, Harry Maguire, Marcus Rashford et Bruno Fernandes ont tous pesté auprès de leur direction pour réclamer du changement. Moussa Dembélé compris dans le lot ?