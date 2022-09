Loin de l’OM, Boubacar Kamara commence déjà à déchanter…

Parti vers Aston Villa pour toucher un juteux contrat, Boubacar Kamara découvre le revers de la médaille. Au fond du classement de Premier League, le petit protégé de Steven Gerrard est le joueur qui commet le plus de fautes depuis le début de la saison. Dur dur…

Formé à l’OM, Boubacar Kamara n’avait connu que le club marseillais depuis ses plus jeunes années. En pleine progression depuis des années, son talent au poste de milieu de terrain défensif était indéniable. Mais le Français de 22 ans a joué un mauvais tour à l’OM cet été en quittant le club. A la surprise générale, il annonce sur Téléfoot son départ de Marseille pour une nouvelle aventure. Alors que l’OM a terminé deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l’annonce a étonné tout le monde puisque le club fait son grand retour en Ligue des champions. Mais Kamara, repéré par Steven Gerrard, l’ancienne légende de Liverpool, a été séduit par le projet de l’Anglais.

C’est Bouba Kamara où Philippe Coutinho ? 💥 pic.twitter.com/DeELPzx9qI — Aston Villa FR 🦁🇨🇵 (@VillansFr) September 6, 2022

Un énorme coup dur pour l’OM

Alors qu’il a débuté sa carrière très jeune avec l’OM, Boubacar Kamara démarre sa carrière professionnelle à 17 ans avec son club de toujours. Lié à Marseille depuis son enfance, le Français a joué un mauvais tour aux Marseillais. Alors que le club retrouve la Ligue des champions cette année, Kamara n’a pas souhaité poursuivre l’aventure à Marseille. Titulaire indiscutable de l’effectif marseillais, sa progression au sein du club faisait plaisir à voir. Mais il a subitement décidé de quitter le club pour rejoindre Aston Villa, alors quatorzième de Premier League. Séduit par le projet de l’entraîneur Steven Gerrard, qui lui a rendu visite à Marseille, Boubacar Kamara n’a pas hésité longtemps quand on lui a proposé un énorme contrat.

Romain Molina charge Longoria (CAA base) avec sa gestion des cas Kamara Dieng Rongier notamment @Romain_Molina #TeamOM pic.twitter.com/VLir1ObTwi — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) September 5, 2022

Une progression stoppée net ?

A seulement 22 ans, Boubacar Kamara a déjà une belle expérience et son profil a beaucoup intéressé Gerrard, qui n’a pas hésité à sortir le portefeuille pour attirer le Français dans ses filets. Alors qu’il touchait un peu plus de 2 millions d’euros par an à Marseille, Kamara a signé pour un salaire d’environ 9 millions d’euros, soit le deuxième plus gros salaire de l’équipe. Mais l’expérience sportive est loin d’être aussi belle. Après un début de saison très compliqué, Aston Villa figure à la 17e place du classement avec seulement une victoire. En difficulté sur le terrain, Boubacar Kamara pourrait commencer à regretter son choix…