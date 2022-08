Strasbourg vient de recevoir une nouvelle offre pour Ajorque (INFO Média Foot)

Sur le départ depuis le début du mercato, Ludovic Ajorque intéresse particulièrement les clubs allemands. Et l’un d’eux vient de dégainer une offre de transfert.

A l’affût sur le dossier Bamba Dieng depuis plusieurs semaines, Strasbourg n’exclut pas le départ de son attaquant vedette, Ludovic Ajorque. Un bon de sortie lui a été accordé mais encore faut-il qu’une offre à la hauteur des attentes alsaciennes soit transmise. Et selon nos infos, une proposition vient justement d’arriver sur le bureau de Loïc Désiré, directeur sportif du Racing. Elle provient d’un club allemand, qui le suit depuis un long moment, et qui se réveille le dernier jour du mercato pout tenter un coup. Il s’agit du Hertha Berlin ! Selon nos infos, une offre de 6 millions d’euros a été faite. Insuffisant pour Strasbourg, qui espère bien plus.

Titulaire attendu, Ludo Ajorque est finalement remplaçant… 🧐 https://t.co/RcJ5dZEQ3x — Cyril Olivès-Berthet (@CyrilOlives) August 31, 2022



A 28 ans, Ludovic Ajorque a encore deux ans de contrat avec le Racing Club de Strasbourg. S’il souhaite tenter une aventure à l’étranger, il faut pour cela que son club soit satisfait de l’offre. A 6 millions d’euros, le Hertha Berlin tente un coup. Car dans le même temps, Julien Stéphan veut Bamba Dieng. Et l’OM attend plus de 10 millions d’euros pour son Sénégalais…