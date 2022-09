RC Lens : Partira, partira pas… Que se passe-t-il autour de Kakuta ?

Ancien maître à jouer du RC Lens, Gaël Kakuta a manqué de partir cet été et semble toujours enclin à quitter les Sang et Or. Que se passe-t-il vraiment pour le milieu de 31 ans ?

Gaël Kakuta est un joueur qui a fait beaucoup de chemin depuis le début de sa carrière professionnelle. Connaissant quasiment une expérience par an depuis 2009, le milieu de terrain s’est imposé au RC Lens comme l’un des éléments forts à son arrivée en 2020. Titulaire indiscutable de l’effectif, il réalise une énorme saison pour le retour du club dans l’élite du football français. Auteur de onze buts en 34 matches de Ligue 1, Kakuta prouve qu’on peut compter sur lui. Mais au fur et à mesure des mois, le Franco-Congolais a commencé à moins convaincre, jusqu’à souhaiter partir de Lens pour un nouveau départ. Mais cet été, il est finalement resté alors qu’il est revient à peine de blessure.

Le coach Haise dément ce départ

Alors que plusieurs informations auraient révélé que Gaël Kakuta souhaitait quitter le RC Lens cet été, Franck Haise, l’entraîneur du club, a été interrogé sur la situation du milieu de terrain. Blessé cet été, Kakuta n’a pas entamé de discussions avec Haise concernant son départ puisque ce dernier affirme clairement que Gaël Kakuta « n’est jamais venu pour dire qu’il souhaite partir ». Ancienne pièce maîtresse du RC Lens, le natif de Lille devrait alors rester au club cette saison, lui dont le contrat se termine en juin prochain. Auteur d’une saison 2021-2022 timide, Kakuta devrait avoir du mal à trouver un grand club s’il veut partir avant la fin de son contrat, alors qu’il reprend tout doucement le chemin des terrains.

Des difficultés pour retrouver sa place

Depuis son retour en Ligue 1 il y a deux ans, le RC Lens est devenu un club très ambitieux, tant au niveau des résultats que dans le marché des transferts. Capable de gros coups pour acquérir de grands joueurs, le club a déjà trouvé la solution pour remplacer Kakuta pendant son absence. Sortant à peine de sa période de blessure, le joueur de 31 ans pourrait rencontrer des difficultés à regagner sa place dans l’effectif, alors qu’il n’est entré en jeu qu’une seule fois depuis son retour. Proche du LOSC pour un potentiel départ, le dossier n’a pas abouti car le président Olivier Létang s’est vite opposé à ce transfert.