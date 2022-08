Manchester United et le Milan AC apprécient Marcus Thuram (INFO Média Foot)

Toujours incertain sur son avenir, Marcus Thuram continue de susciter des intérêts un peu partout en Europe. Selon nos sources, Manchester United et le Milan pensent à lui.

Dans la catégorie des attaquants qui ont réussi leur début de saison, Marcus Thuram est dedans. Le buteur du Borussia M’Glabbach semble très en forme en plein cœur d’un mercato où il pourrait voir son avenir basculer. En effet, le Français n’a plus qu’un an de contrat et se retrouve naturellement sur le départ. Ces dernières semaines, Média Foot vous a révélé que Nice était sur le coup. Mais les Aiglons pourraient préférer boucler un départ avant d’envisager une recrue offensive (Dolberg est courtisé en Angleterre).

Deux grands d’Europe sur Thuram

La perspective de rejoindre son frère, Khephren, reste un vrai argument pour Marcus Thuram. Mais pour l’heure, son nom circule plus à l’étranger qu’en France. Selon nos infos, le profil du Français est sur les tablettes de Manchester United, qui a grand besoin de recruter cet été. Le début de saison catastrophe des Reds incite les dirigeants à vouloir corriger le tir rapidement, notamment en attaque. Un second club étranger est également intéressé par Marcus Thuram : le Milan AC. Mais il s’agit aussi d’une piste en cas de départ. Courtisé par le PSG, Rafaël Leao n’est pas certain de rester si une grosse offre arrive… Marcus Thuram viendrait alors compenser le départ du Portugais.

Villarreal est là, Nice distancé

Une chose est sûre, le dossier Marcus Thuram est loin d’être terminé. En Espagne, Villarreal est sur le coup. Pas un championnat d’Europe ne se penche pas sur le cas du Français, en feu ces dernières semaines. En revanche, il se murmure que pour l’OGC Nice, le dossier soit compliqué. Face aux divers intérêts partout en Europe, Marcus Thuram n’aurait pas encore donné suite aux avances des Aiglons. Ce ne serait pas, en tout cas, sa priorité…