Rennes : La prochaine grosse vente du club, c’est lui !

En pleine bourre, Martin Terrier a encore franchi un cap cette saison. Après les offres anglaises refusées l’été dernier, il va être difficile de ne pas accepter les nouveaux montants, encore plus importants, qui devraient arriver dans les prochains mois…

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2026, Martin Terrier ne semble pas prêt à quitter le club tout de suite. Passé par le centre de formation du LOSC, c’est avec le club nordiste qu’il signe son premier contrat professionnel en 2016. Parti ensuite à l’OL entre 2018 et 2020, c’est avec Rennes qu’il progresse depuis quelques saisons. Recruté pour 12 millions d’euros pour devenir l’attaquant de Rennes, Martin Terrier s’affirme au fil des semaines et devient une valeur sûre dans l’effectif du club. La saison dernière, il pointait à la troisième place du classement des meilleurs buteurs derrière Mbappé et Ben Yedder et faisait partie de l’équipe-type de Ligue 1.

Martin Terrier fait une entrée fracassante dans le top 5 après son doublé face à l'@OL ⚽️⚽️ 📌 Le classement complet 👉 https://t.co/srmfCT36K2 pic.twitter.com/e8Rmt4PvJd — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 18, 2022

Un talent très intéressant

A seulement 25 ans, Martin Terrier est l’un des joueurs les plus talentueux du Championnat de France. Véritable pilier du Stade Rennais, le Français semble être toujours en pleine forme et ses résultats font parler de lui. Sur le marché des transferts, Terrier a même reçu des offres du côté de la Premier League. Avec neuf buts en quinze matches toutes compétitions confondues cette saison, le natif d’Armentières a préféré rester dans son club pour continuer sa progression. S’il n’a pas encore connu sa première sélection en Equipe de France, Martin Terrier a déjà été présélectionné par Didier Deschamps et pourrait faire partie de l’aventure au Qatar dans quelques semaines.

Une valeur inestimable ?

De plus en plus efficace au fil des saisons, Martin Terrier fait grimper sa valeur marchande et peut faire empocher au Stade Rennais un gros chèque au moment où il quittera le club. Actuellement estimé à 32 millions d’euros, le Français peut encore faire monter ce montant s’il continue sa saison sur cette lancée. Dans l’histoire du club, seuls deux joueurs sont partis pour un plus gros montant : Nayef Aguerd pour West Ham cet été et Ousmane Dembélé pour Dortmund en 2016. Et cet été, Rennes demandait au moins 40 millions d’euros pour le transfert de Martin Terrier.