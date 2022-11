Brest pense à Antonetti (INFO Média Foot)

Excellent sous les couleurs du FC Lorient, Enzo Le Fée fait saliver de plus en plus de clubs… Et selon nos infos, il est en bonne place sur les tablettes de l’OM, qui cherche activement un profil dans son genre. Le possible départ de Gerson et la blessure d’Amine Harit incitent l’OM à recruter dans […] Lire