Lens, Rennes… Qui est la plus belle surprise de ce début de saison ?

Respectivement deuxième et troisième de Ligue 1, le RC Lens et le Stade Rennais sont les deux invités surprises de la course au titre. Mais le projet lensois, moins doté financièrement que celui des Bretons, apparaît clairement comme la révélation de la saison 2022-2023.

Dans un début de saison de Ligue 1 dominé par le PSG, plusieurs clubs parviennent à se glisser dans le haut du classement, profitant des difficultés récentes de l’OM pour se faufiler sur le podium. Si Lorient et Lens ont extrêmement bien commencé la saison en accrochant le haut du classement depuis le début, le Stade Rennais s’invite maintenant à la lutte. Au terme des treize premières journées, le PSG compte 35 points et toujours aucune défaite et Lens est deuxième avec 30 points. Rennes vient de faire son entrée sur le podium, dépassant Lorient avec 27 points.

[#SRFCMHSC] ☕ Quand le pied gauche magique de 𝗟𝗼𝘃𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗷𝗲𝗿 trouve la tête de 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿, voici ce que ça donne ! 🎯 🎙 @bleuarmorique pic.twitter.com/YFhLLov4hs — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 31, 2022

Rennes, un outsider dangereux

L’exercice 2022-2023 n’avait peut-être pas commencé de la meilleure des manières mais le Stade Rennais enchaîne les victoires en Ligue 1 en ce moment. Engagé en Ligue Europa également où son aventure va se continuer, le club grimpe semaine après semaine dans le classement et prouve qu’il est un adversaire dangereux. Comme depuis quelques années, Rennes figure dans le haut du classement, proche de décrocher son premier podium en Ligue 1. Après plusieurs quatrièmes places, Rennes veut enfin décoller et peut prétendre à un gros résultat cette année alors que les équipes favorites semblent plus en difficulté pour le moment.

Bel accueil des enfants des stages Sang et Or pour les joueurs du #RCLens ! pic.twitter.com/JaecO4xBcB — Lensois.com Live (@LensoisComLive) November 3, 2022

Lens, la belle surprise

De retour en Ligue 1 depuis 2020, le RC Lens continue d’étonner. Auteur d’un mercato très efficace qui permet à des joueurs de briller sur le terrain, le club confirme ses bons résultats lors des deux dernières saisons, avec deux septièmes places obtenues. Cette année, Lens est un candidat sérieux au podium et continue de rester au contact du PSG. Le club est impressionnant et ne compte qu’une petite défaite cette saison : face au rival lillois. Sa présence sur le podium de Ligue 1 est tout de même une immense surprise mais le club prouve que lorsque tout va bien en interne et sur le terrain, tout est possible.