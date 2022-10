Coupe du Monde 2022 : Le calendrier intégral et complet de toute la compétition !

Du 20 novembre au 18 décembre, le Qatar accueillera la Coupe du Monde de football. Un événement auquel participeront de nombreuses stars telles que : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et bien sûr Kylian Mbappé. Pour être sûr de ne rien rater de cette compétition attendue par tous les amoureux du ballon rond, voici l’ensemble des matchs avec horaires, chaînes et lieux des rencontres.

Groupe A

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Le pays organisateur, qui participe à la première Coupe du Monde de son histoire, aura fort à faire pour rêver à une qualification pour les huitièmes de finale. Il faudra pour cela se défaire du dernier vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal de Sadio Mané. Pas simple, du tout. Et l’imprévisible équipe des Pays-Bas, avec le duo Van Dijk – De Ligt en défense, De Jong – Van de Beek au milieu et Depay devant pour finir le travail. Dernier adversaire, toujours coriace, l’Équateur, qui a décroché le dernier billet de la zone AmSud en terminant 4e. Un groupe très ouvert, où chaque match sera un vrai duel. Le Qatar n’est pas favori et devra sortir le grand jeu pour éviter la débâcle à la maison.

Lundi 21 novembre

Sénégal – Pays-Bas

12h (en heure locale), sur TMC et beIN SPORT

Stade Al-Thumana

Qatar – Équateur

18h, sur beIN SPORT

Stade Al-Bayt

Vendredi 25 novembre

Qatar – Sénégal

15h, sur beIN SPORT

Stade Al-Thumana

Pays-Bas – Equateur

18h, sur beIN SPORT

Stade Khalifa International

Mardi 29 novembre

Pays-Bas – Qatar

17h, sur beIN SPORT

Stade Al-Bayt

Équateur – Sénégal

17h, sur beIN SPORT

Stade Khalifa International

Groupe B

Angleterre

Iran

États-Unis

Pays de Galles

Le second groupe de la Coupe du Monde est constitué de l’Angleterre, grande nation de football ayant atteint la finale du dernier Euro, les États-Unis emmenés par Pulisic, ainsi que l’Iran. Le Pays de Galles de Gareth Bale a obtenu son ticket par les barrages et tentera de jouer les trouble-fête… Grande favorite, l’Angleterre devrait pouvoir sortir de cette poule. Pour la deuxième place, ce sera beaucoup plus disputé. Chaque équipe aura un coup à jouer !

Lundi 21 novembre

Angleterre – Iran

15h, sur bein Sport

Stade Khalifa International

États-Unis – Pays de Galles

21h, sur bein Sport

Stade Ahmad bin Ali

Vendredi 25 novembre

Pays de Galles – Iran

12h, sur bein Sport

Stade Ahmad bin Ali

Angleterre – États-Unis

21h, bein Sport

Stade Al-Bayt

Mardi 29 novembre

Iran – États-Unis

21h, sur bein Sport

Stade Al-Thumama

Pays de Galles – Angleterre

21h, sur bein Sport

Stade Ahmad bin Ali

Groupe C

Argentine

Pologne

Mexique

Arabie Saoudite

Emmenée par Lionel Messi, l’Argentine part en quête d’une Coupe du Monde ! La dernière tentative du Parisien qui croisera le chemin d’un autre crack mondial en attaque : Robert Lewandowski. Le leader de la Pologne vise une qualification et devra se défaire de deux équipes toujours particulières à jouer : le Mexique et l’Arabie Saoudite.

Mardi 22 novembre

Argentine – Arabie Saoudite

12h, sur bein Sport

Stade Lusail

Mexique – Pologne

18h, sur bein Sport

Stade 974

Samedi 26 novembre

Pologne – Arabie Saoudite

15h, sur bein Sport

Stade Education city

Argentine – Mexique

21h, sur bein Sport

Stade Lusail

Mercredi 30 novembre

Arabie Saoudite – Mexique

21h, sur bein Sport

Stade Lusail

Pologne – Argentine

21h, sur bein Sport

Stade 974

Groupe D

France

Danemark

Tunisie

Australie

C’est le groupe de la France, championne du monde en titre ! Comme souvent en compétitions internationales, les Bleus sont avec le Danemark. Après deux défaites contre les Danois ces derniers mois, la bande à Mbappé ne devra pas flancher une troisième fois. La première place du groupe se jouera entre ces deux nations. De leur côté, la Tunisie et l’Australie tenteront de poser des problèmes mais avec beaucoup moins de moyens à disposition.

Mardi 22 novembre

Danemark – Tunisie

15h, sur bein Sport

Stade Education city

France – Australie

21h, sur TF1, TMC et bein Sport

Stade al-Janoub

Samedi 26 novembre

Tunisie – Australie

12h, sur bein Sport

Stade al-Janoub

France – Danemark

18h, sur TF1, TMC, bein Sport

Stade 974

Mercredi 30 novembre

Australie – Danemark

17h, sur bein Sport

Sade al-Janoub

Tunisie – France

17h, sur TF1, TMC, bein Sport

Stade Education city

Groupe E

Allemagne

Espagne

Japon

Costa Rica

Deux grandes nations du football européen se retrouvent dans ce groupe E : l’Allemagne et l’Espagne. Un choc avant l’heure pour tenter de terminer premier. Vainqueur du Mondial en 2014, l’Allemagne reste toutefois favorite. Le Japon aura le rôle d’outsider avec une équipe en constante progression sur les compétitions internationales. Moins armé mais toute aussi vaillant, le Costa Rica de Keylor Navas n’aura rien à perdre.

Mercredi 23 novembre

Allemagne – Japon

14h, sur bein Sport

Stade Khalifa Internationale

Espagne – Costa Rica

17h, sur bein Sport

Stade al-Thumama

Dimanche 27 novembre

Japon – Costa Rica

14h, sur bein Sport

Stade Ahmad bin Ali

Espagne – Allemagne

21h, sur bein Sport

Stade al-Bayt

Jeudi 1 décembre

Costa Rica – Allemagne

21h, sur bein Sport

Stade al-Bayt

Japon – Espagne

21h, sur bein Sport

Stade Khalifa Internationale

Groupe F

Belgique

Croatie

Canada

Maroc

Favorite de ce groupe F, la Belgique aura fort à faire avec la Croatie de Modric, finaliste de l’édition 2018. Eden Hazard et ses copains sont attendus à chaque compétition internationale depuis bientôt 10 ans et ne parviennent pas à convertir. Un groupe dans lequel le Canada et le Maroc semblent un ton en dessous.

Mercredi 23 novembre

Maroc – Croatie

12h, sur bein Sport

Stade al-Bayt

Belgique – Canada

21h, sur bein Sport

Stade Ahmad bin Ali

Dimanche 27 novembre

Belgique – Maroc

15h, sur bein Sport

Stade al-Thumama

Croatie – Canada

17h, sur bein Sport

Stade Khalifa International

Jeudi 1 décembre

Canada – Maroc

17h, sur bein Sport

Stade al-Thumama

Croatie – Belgique

17h, sur bein Sport

Stade Ahmad bin Ali

Groupe G

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Grand favori de cette édition 2022, le Brésil de Neymar sera la tête d’affiche du Groupe B. Un groupe relevé puisque la Serbie, la Suisse et le Cameroun sont des équipes avec des qualités et des talents. La Suisse sort d’un quart de finale à l’Euro et ne sera pas simple à manœuvrer. Si le Brésil devrait pouvoir s’en sortir, la deuxième place sera elle très incertaine…

Jeudi 24 novembre

Suisse – Cameroun

12h, sur bein Sport

Stade al-Janoub

Brésil – Serbie

21h, sur bein Sport

Stade Lusail

Lundi 28 novembre

Cameroun – Serbie

12h, sur bein Sport

Stade al-Janoub

Brésil – Suisse

17h, sur bein Sport

Stade 974

Vendredi 2 décembre

Serbie – Suisse

21h, sur bein Sport

Stade 974

Cameroun – Brésil

21h, sur bein Sport

Stade Lusail

Groupe H

Portugal

Uruguay

Ghana

Corée du Sud

La dernière poule est celle du Portugal de Cristiano Ronaldo. Un groupe à la portée du champion d’Europe 2016, qui vise un nouvel exploit international au Qatar. Le dernier Mondial de CR7… Face à lui, l’Uruguay de Suarez et Cavani, pas simple. La Corée du Sud de Heung Min Son, rarement une formalité. Et le Ghana, une équipe africaine qui peut surprendre…

Jeudi 24 novembre

Uruguay – Corée du Sud

15h, sur bein Sport

Stade Education city

Portugal – Ghana

18h, sur bein Sport

Stade 974

Lundi 28 novembre

Corée du Sud – Ghana

15h, sur bein Sport

Stade Education city

Portugal- Uruguay

21h, sur bein Sport

Stade Lusail

Vendredi 2 décembre

Ghana – Uruguay

17h, sur bein Sport

Stade al-Janoub

Corée du Sud – Portugal

17h, sur bein Sport

Stade Education city

Phases finales

Huitièmes de finale

Samedi 3 décembre

Premier groupe A – deuxième groupe B

17h, sur bein Sport

Stade Khalifa International

Premier groupe C – deuxième groupe D

21h, sur bein Sport

Stade Ahmad Bin Ali

Dimanche 4 décembre

Premier groupe D – deuxième groupe C

17h, sur bein Sport

Stade al-Thumama

Premier groupe B – deuxième groupe A

21h, sur bein Sport

Stade al-Bayt

Lundi 5 décembre

Premier groupe E – deuxième groupe F

17h, sur bein Sport

Stade 974

Premier groupe G – deuxième groupe H

21h, sur bein Sport

Stade al-Janoub

Mardi 6 décembre

Premier groupe F – deuxième groupe E

17h, sur bein Sport

Stade Education City

Premier groupe H – deuxième groupe G

21h, sur bein Sport

Stade Lusail

Quarts de finale

Vendredi 9 décembre

Vainqueur HF 5 – Vainqueur HF 6

17h, sur bein Sport

Stade Education city

Vainqueur HF 1 – Vainqueur HF 2

21h, sur bein Sport

Stade Lusail

Samedi 10 décembre

Vainqueur HF 7 – Vainqueur HF 8

17h, sur bein Sport

Stade al-Thumama

Vainqueur HF 3 – Vainqueur HF 4

21h, sur bein Sport

Stade al-Bayt

Demi-Finale

Mardi 13 décembre

Vainqueur QF 2 – Vainqueur QF 1

21h, sur bein Sport, TF1, TMC

Stade Lusail

Mercredi 14 décembre

Vainqueur QF 4 – Vainqueur QF 3

21h sur bein Sport, TF1, TMC

Stade al-Bayt

Petite Finale

Samedi 17 décembre

Perdant DF 1 – Perdant DF 2

17h, sur bein Sport, TF1, TMC

Stade Khalifa International

Finale