Coupe du Monde : Ces joueurs de Ligue 1 qui s’arrachent pour être la grande surprise de l’équipe de France !

Didier Deschamps pourrait profiter d’un groupe élargi pour emmener une belle surprise dans son équipe de France. Entre Martin Terrier, Enzo Le Fée ou encore Florian Sotoca, tous les rêves sont permis !

Alors que l’Equipe de France connaît des moments difficiles depuis quelques semaines sur et en dehors du terrain, la tension autour de Didier Deschamps s’accentue. La liste des blessés des joueurs français n’a cessé de s’allonger ces dernières semaines et le sélectionneur pourrait choisir de nouveaux joueurs pour débuter la compétition. Dans quelques semaines, la France entamera la défense de son titre acquis en 2018 pas dans les meilleures conditions. Touchée par les polémiques à la Fédération et l’affaire sombre concernant Paul Pogba, l’Equipe de France peut accueillir plusieurs surprises.

Des cracks de Ligue 1

Pour tenter de parfaire son effectif pour disputer la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps pourrait faire appel à plusieurs joueurs qui s’illustrent très bien sur les terrains de Ligue 1 en ce moment. En effet, depuis plusieurs saisons, Martin Terrier et Florian Sotoca sont impressionnants avec leur club. Le premier enchante le Stade Rennais depuis son arrivée il y a deux ans. Troisième meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations, l’attaquant de 25 ans continue sur sa lancée cette saison avec 7 réalisations au compteur (encore un doublé ce week-end contre l’OL de Laurent Blanc) et pourrait connaître sa première sélection en Equipe de France. Même chose pour Florian Sotoca au RC Lens, qui a participé à la remontée du club en Ligue 1. En grande forme, le joueur de 31 ans est même régulièrement dans le top 5 des meilleurs buteurs cette saison (6e actuellement, juste derrière Martin Terrier). Décisif, expérimenté et mort de faim : tout ce que Deschamps apprécie.

De quoi prétendre à une sélection également… Martin Terrier encore dans l'équipe type de @lequipe et avec un demi page très flateuse, mais méritée.

Sa progression est impressionnante!

DD, si tu ne regardes pas les matchs au RP, tu lis peut-être le journal ?#Terrierenbleu pic.twitter.com/3Vdk8QdIO8 — Stef78 🔴⚫ (@Stef7815) October 17, 2022

Une jeune pépite

Issu du centre de formation du FC Lorient, Enzo Le Fée se révèle cette saison comme une jeune pépite en plein essor. Très convaincant avec son club qui réalise un début de saison exceptionnel, le jeune Français peut espérer faire partie de l’aventure. Alors qu’il a débuté sa carrière professionnelle en 2018, Enzo Le Fée a participé à la montée du club dans l’élite et fait partie des éléments indispensables de l’effectif. A 22 ans, il serait tout de même surprenant de le voir parmi les joueurs sélectionnés pour la prochaine Coupe du monde.