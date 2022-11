Rennes : Bruno Génésio, l’homme qui peut tout changer !

in

Habitué à plier le genou dans le sprint final, Rennes dispose cette saison d’une arme nommée Bruno Génésio. Expérimenté, l’entraîneur des Bretons peut permettre le déclic de tout un club pour grimper un précieux échelon.

Prenant la succession de Julien Stéphan en deuxième partie de saison 2020-2021, Bruno Génésio a continué avec succès la belle saison du Stade Rennais et confirme le potentiel d’un futur prétendant à la Ligue des champions.

Proche du podium une nouvelle fois la saison dernière

Rennes est un véritable client depuis quelques années. Cette année, le club est idéalement positionné à l’issue des quatorze premières journées de Ligue 1 et s’affirme au fil des semaines comme un prétendant sérieux au podium. Parmi les grandes équipes derrière le PSG, Rennes est la mieux placée même si Lens, deuxième du classement, ne lâche pas l’affaire pour le moment.

Génésio à l’expérience

Si Rennes s’impose depuis quelques années comme l’une des principales équipes outsiders, le club a souvent ralenti en fin de Championnat, laissant la place aux favoris. Le PSG semble une fois de plus inatteignable cette année mais le Stade Rennais peut compter sur son entraîneur pour atteindre enfin le podium de Ligue 1. Pas forcément très réputé au début de sa carrière professionnelle, Bruno Génésio a pris une autre dimension en rejoignant l’OL à partir de 2007, où il occupait d’abord un poste dans l’équipe réserve. Entraîneur de l’équipe entre 2015 et 2019, il a connu dans l’ensemble un bilan satisfaisant et peut apporter désormais toute son expérience acquise au service du Stade Rennais.

🔴⚫️ Les stats impressionnantes du coach Bruno Genesio avec le Stade Rennais. 🔥 55% de victoires

⚽️ pile 2 buts marqués en moyenne par match après le 3-0 contre Nantes ce dimanche

🔗 https://t.co/EcEqzzGL8y pic.twitter.com/CJkwfLjKby — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) October 9, 2022

Un déclic difficile à aller chercher

Dans un Championnat de France souvent dominé par les mêmes équipes, il est encore plus difficile de se faire une place depuis dix ans, avec la présence presque étouffante du PSG. Mais depuis quelques saisons, le Stade Rennais prouve qu’il a le niveau pour accéder au podium de Ligue 1. L’équipe bénéficie d’un effectif efficace, souvent issu du centre de formation en plein essor, et est souvent dangereuse. Cette année, malgré un démarrage difficile, Rennes fait maintenant partie des favoris pour le podium final. Pour le moment, le club devance des équipes comme Marseille, Monaco ou encore Lille et Lyon.