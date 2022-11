Lille – Rennes : Un match capital pour Genesio et… Terrier

A quelques jours de l’annonce de Didier Deschamps et de la trêve internationale, le Stade Rennais doit continuer de briller. Martin Terrier et Bruno Genesio ont beaucoup d’un nouveau succès référence pour rêver de Coupe du Monde et d’Europe.

Ce dimanche (17h05), Rennes se déplace sur la pelouse lilloise pour un choc du championnat qui devrait tenir toutes ses promesses. Le retour aux sources pour un Martin Terrier qui a une nouvelle opportunité de faire ses preuves avant la liste de Didier Deschamps tandis que Genesio et ses hommes pourraient occuper la deuxième place en cas de victoire, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions.

Une place au Qatar pour Terrier ?

Si l’effectif français est diminué par les blessures à trois semaines de la Coupe du Monde, le secteur offensif semble plutôt épargné, ce qui ne fait pas les affaires de Martin Terrier. Auteur de 11 buts et de 4 passes décisives depuis le début de la saison, le Rennais est parti sur les mêmes bases que son très bon exercice 2021-22 (21 buts en L1). Pour autant, le joueur de 25 ans n’a jamais été convoqué en Bleu.

Avec 22 buts inscrits depuis janvier, Martin Terrier est le 5e meilleur buteur français de l'année civile 2022 ⚽️ @SaberDesfa pic.twitter.com/dVkS84ZW1T — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 30, 2022

Mercredi 9 novembre, Didier Deschamps dévoilera sa liste officielle pour le Mondial et le Rennais pourrait bien être une des surprises de cette dernière. Alors qu’il peut convoquer 26 joueurs, « DD » devrait se contenter des 23 habituels, ce qui là aussi n’arrange pas Terrier…

Bruno Genesio : "Je prends beaucoup de plaisir à voir jouer mon équipe…" La réaction du coach rennais après ce nouveau succès convaincant face à Montpellier @TVR35 #SRFCMHSC #J13 pic.twitter.com/ZqmaTbHzPk — Christophe Penven (@PenvenC) October 30, 2022

La Ligue des Champions dans le viseur de Genesio

Brillant en championnat depuis le début de la saison, les Rennais restent sur cinq victoires consécutives et occupent actuellement la 3e place de Ligue 1. En cas de victoire ce dimanche face au LOSC, les hommes de Genesio recolleraient à la 2e place détenue par Lens. Pour Genesio, terminer la première partie de saison dans les deux premiers est assurément un objectif majeur. Après la longue trêve, cela permettrait aux Bretons d’aborder sereinement la fin de saison dans des conditions optimales pour décrocher une place en Ligue des Champions, un objectif assumé depuis la prise de fonction du tacticien français en mars 2021.