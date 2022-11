Rennes : Une nouvelle pépite bientôt entre les mains de Genesio ?

Après avoir permis l’éclosion de Désiré Doué ou encore Lorenz Assignon, Bruno Genesio pourrait propulser un nouveau talent rennais sur la deuxième partie de saison : Andy Diouf. Prêté au FC Bâle, il pourrait être rapatrié cet hiver pour garnir les rangs rennais sur la deuxième partie de saison.

De plus en plus présent sur la scène française du football, le centre de formation du Stade Rennais apparaît comme l’un des plus efficaces et il n’est pas rare de voir des joueurs issus de ce centre débuter leur aventure en Ligue 1 dans l’équipe première. Malgré un début de saison mitigé, Rennes se positionne une nouvelle fois parmi les sérieux candidats pour le podium final en Championnat. Bruno Génésio n’hésite pas à se servir parmi les joueurs issus du centre de formation et il pourrait utiliser Andy Diouf dans la deuxième partie de la saison.

Matthis Abline, Andy Diouf et Loum Tchaouna sont appelés en équipe de France U20 pour le rassemblement de novembre, en Espagne. Au programme, 3 amicaux face à l’Indonésie (17/11), l’Arabie Saoudite (19/11) et le Japon (21/11). #SRFC — Thomas Rassouli (@ThomasRassouli) November 10, 2022

Un centre de formation impressionnant

Depuis quelques années, Rennes arrive à se démarquer en France grâce à la qualité de son centre de formation. Une rareté qu’on ne voit qu’à Lyon ou à Paris par exemple. De nombreux joueurs formés à Rennes évoluent au plus haut niveau à l’heure actuelle. A l’image d’Eduardo Camavinga qui a connu une ascension fulgurante avec le club breton, d’autres font leurs dents à Rennes avant de pourquoi pas rejoindre un grand club d’Europe. Dans l’effectif actuel du Stade Rennais, Bruno Génésio utilise Lorenz Assignon ou encore Désiré Doué par exemple.

⚽️ 𝗩𝗼𝘁𝗲𝘇 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗯𝘂𝘁 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱’𝗼𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 ! 1️⃣ La tête d’Arnau Comas 🪖

2️⃣ Le missile d’Andy Diouf 🚀

3️⃣ La lucarne d’Andi Zeqiri 🎯 👉 C’est par ici : https://t.co/qkjNoxJrqE, un maillot dédicacé à gagner !#FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/XeU5xZAZBQ — FC Bâle 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) November 8, 2022

Un profil qui ressort de plus en plus

Depuis quelques années, le Stade Rennais arrivé à faire sortir un bon nombre de milieux de terrain capables d’évoluer à très haut niveau rapidement. Et Andy Diouf, dernier joueur dans le viseur, répond également à ces critères. A seulement 19 ans, le jeune Français a fait quelques entrées en Ligue 1 avec Rennes. Mais sa progression se poursuit du côté du FC Bâle, où il a été prêté pour gagner du temps de jeu. Alors que Rennes joue les premiers rôles dans cette saison, Andy Diouf pourrait être rappelé très vite par Bruno Génésio pour la deuxième partie de saison.