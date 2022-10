Équipe de France : 12 ans après Knysna, la peur d’un nouveau fiasco au Qatar…

Au regard du nombre d’affaires et de polémiques qui éclatent autour de l’équipe de France, la peur de revivre un nouveau scandale comme celui de Knysna, en 2010, est grande.

A l’approche d’une Coupe du monde, il n’est jamais bon de connaître une situation telle que la France expérimente ces derniers temps. En plus de résultats très moyens, les Bleus sont touchés par de nombreuses blessures et quelques polémiques ont éclaté ces dernières semaines. Tenante du titre, la France n’a pas toujours connu des moments glorieux en Coupe du monde et cette ambiance rappelle un peu celle qu’il y avait avant le début du Mondial 2010, une édition catastrophique pour le football français.

Personne n’a envie de revivre ce cauchemar.

Le souvenir d’une catastrophe toujours présent

Même si l’Equipe de France a su vite se reconstruire après un tel scandale grâce à Laurent Blanc et surtout Didier Deschamps en remportant une autre Coupe du monde, l’édition 2010 n’est pas si loin dans le temps et ce mauvais souvenir hante toujours nos mémoires. A l’époque, les Bleus avaient couvert la France de honte avec une attitude plus que déplorable en interne, avec la tristement célèbre grève de Knysna, qui venait conclure une mauvaise année débutée par le scandale de la main de Thierry Henry contre la République d’Irlande lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

France Autriche, c’est ce superbe 3-1 post 2008 avec un match légendaire de Mexes. La première marche vers Knysna pic.twitter.com/wBeA102qLc — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) September 22, 2022

Un nombre inquiétant de polémiques qui s’accumulent

Depuis quelques semaines, les Bleus sont plongés dans les scandales puisqu’après l’affaire sombre concernant Paul Pogba et son frère, c’est maintenant la Fédération française de football qui est directement visée. En effet, il y a quelques semaines, le magazine So Foot a révélé que la FFF aurait couvert des abus sexuels pendant des années. Président de la fédération depuis 2011, Noël Le Graët est donc visé par cette enquête et depuis quelques jours, c’est un vrai carnage. Au moment d’annoncer sa liste pour disputer les matches de Ligue des nations de la semaine dernière, Didier Deschamps laissait échapper son inquiétude quant au contexte actuel. Dans deux mois, la France devra défendre son titre mais ce sera difficile de passer outre ces conditions difficiles.