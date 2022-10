Benfica, Reims, OM… Galtier peut faire son entrée dans la cour des grands au PSG

La série de 4 matchs qui se présente à Christophe Galtier peut totalement valider sa très bonne entame au PSG. Si le PSG rafle tout, son entraîneur pourra faire taire tous les doutes et autres critiques à son égard.

Alors que le PSG réalise une saison fabuleuse pour le moment, avec seulement un match nul et que des victoires, les matches vont s’enchaîner prochainement jusqu’au début de la Coupe du monde. Et les adversaires sur la route des Parisiens promettent certainement un combat acharné et il faudra essayer de garder ce cap. Malgré la trêve internationale, le PSG a dû s’en remettre à Kylian Mbappé et Neymar pour continuer sa série de victoires en battant Nice samedi. Ce sera peut-être l’un des enjeux dans les prochaines semaines : essayer de conserver de la fraicheur pour les grandes stars parisiennes qui se rendront au Qatar.

Une étape importante pour Christophe Galtier.

Un Galtier parfait à son poste

Arrivé cet été pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a été parfois remis en question à cause de son manque d’expérience avec une aussi grande équipe européenne. Mais depuis le début de la saison, on ne peut pas dire que l’ex-entraîneur de l’ASSE ait été décevant. Excellent dans ses choix tactiques comme dans sa communication, Galtier a largement convaincu. Avec le PSG, il réalise un parcours encore plus beau qu’attendu et déploie sa stratégie parfaitement pour dominer ses adversaires. En Europe, Paris fait partie des équipes les plus impressionnantes depuis deux mois et il n’y est certainement pas pour rien.

🗣️ Christophe Galtier : "Une semaine difficile sur le plan personnel." Le coach parisien est revenu sur sa semaine agitée en coulisse après la rencontre au Parc contre l'OGC Nice. #Galtier #PSG #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/57XcLkcXXj — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 2, 2022

Un vrai défi

Alors que la saison de Ligue 1 est légèrement perturbée cette année par la présence de la Coupe du monde en plein milieu, les équipes doivent s’adapter à cette situation particulière. Et pour Galtier, les prochaines semaines représentent un vrai défi à passer. Jusqu’à la mi-novembre, les matches vont s’enchaîner et le PSG va affronter le Benfica deux fois, Reims avant de défier Marseille dans un Clasico qui promet beaucoup entre les deux premières équipes de Ligue 1. Mais l’entraîneur parisien doit aussi déployer habilement ses forces car les grandes stars de l’équipe ne pourront pas être alignées à chaque fois.