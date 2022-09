Real Madrid : Un salaire totalement délirant pour Hazard cette saison…

Le salaire d’Eden Hazard évolue à mesure des saisons. Et pour l’édition 2022-2023, il va atteindre des sommets, alors que ses prestations sont loin d’être à la hauteur…

Joueur incontournable de Lille et de Chelsea, Eden Hazard a ensuite rejoint le Real Madrid en 2019 avec des espoirs placés haut en lui. En difficulté depuis son arrivé, le Belge n’a jamais vraiment trouvé la forme nécessaire pour convaincre ses dirigeants. Recrue phare du mercato estival, il a débarqué à Madrid pour un transfert à hauteur de 100 millions d’euros, avec un contrat allant jusqu’à 2024. Mais depuis des années, le niveau d’Hazard est loin de ce qu’il a pu faire dans sa carrière. Décevant, il est tout de même récompensé d’un énorme salaire pour un joueur quasiment absent dans le jeu. Un transfert plein d’espoir finalement gâché puisqu’il n’est pas parti pour repartir du bon pied…

Un énorme salaire qui ne cesse d’augmenter

En contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024, Eden Hazard promettait beaucoup à son arrivée. De quoi lui offrir un salaire à la hauteur de la renommée de son nom mais les choses sont beaucoup plus compliquées. Le Real Madridpeut amèrement regretter d’avoir recruté le Belge puisqu’il n’est plus à la hauteur. Cette année, le salaire d’Eden Hazard serait à hauteur de 16,5 millions d’euros, une énorme somme. A titre de comparaison, Karim Benzema, pilier du Real Madrid depuis des années, est légèrement en dessous de lui en termes de salaire.

De l’argent gâché pour le Real

S’il a maintenant le salaire le plus élevé du Real Madrid, Eden Hazard n’a pas beaucoup de mérite. Excellent dans ses années à Chelsea, la tendance s’est inversée d’un coup depuis qu’il est au Real, comme s’il n’avait jamais su s’adapter à sa nouvelle équipe. Peu efficace dans le jeu, il est rapidement écarté du groupe principal et ne dispute que la moitié des rencontres chaque saison. Et en 2022-2023, il n’est pas parti sur de bonnes bases même s’il a réussi à ouvrir son compteur en Ligue des champions. Une belle somme d’argent gâchée chaque année par le Real qui voit le temps long avant la fin du contrat d’Eden Hazard en juin 2024…