Cristiano Ronaldo, Joao Felix… La Coupe du Monde de la revanche pour les stars déçues du Portugal !

En perdition dans leur club respectif, Cristiano Ronaldo et Joao Felix débarquent au Qatar avec l’ambition de relancer leur carrière et offrir une réponse sportive hors du commun après de longs mois très compliqués.

Pour certains joueurs en difficulté avec leur club, le Mondial 2022 s’apparente à une véritable bouffée d’air frais. C’est notamment le cas de Cristiano Ronaldo et Joao Felix, deux profils qui vivent une saison 2022-23 pour le moment bien compliquée. Tout de même convoqués pour la Coupe du Monde, les deux joueurs auront à cœur de revenir sur le devant de la scène, en portant l’attaque de la sélection lusitanienne.

Avec plus de 33 MILLIONS DE LIKES, le post de Cristiano Ronaldo avec Leo Messi est devenu le plus liké de l'histoire d'Instagram pour une personnalité. 🐐🐐 pic.twitter.com/cVCabazt6E — Actu Foot (@ActuFoot_) November 20, 2022

Divorce acté entre CR7 et Manchester United

En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, sa situation à Manchester semble être devenue invivable. Dernièrement, l’ancienne gloire madrilène a lâché ses quatre vérités dans la presse britannique, et personne n’a été épargné : son entraineur Erik Ten Hag, son ancien coéquipier Wayne Rooney, ou encore la famille Glazer, propriétaire du club. Relégué au second rang par son entraineur, CR7 n’a été titularisé qu’a 4 reprises cette saison en championnat, se contentant surtout des matchs d’Europa League.

Une situation indigne pour le quintuple ballon d’or. Je m’en suis toujours pas remis de cette passe de João Felix 🤌🏽pic.twitter.com/fSYnDuAS1x — Ivowww🇵🇹 (@ivomrnn) November 17, 2022

Un début de saison délicat pour Joao Felix

Les déclarations polémiques mises de côté, la situation est semblable pour Joao Felix, qui ne jouit plus d’un statut de titulaire à l’Atlético Madrid. En Liga, l’ancien du Benfica n’a pas plus été titulaire depuis deux mois, soit une série de 8 matchs. Ce dernier souffre notamment du retour au premier plan d’Antoine Griezmann, qui dispose d’un profil comparable. Relégué sur le banc des remplaçants, le Portugais se contente surtout de bouts de matchs, et voit son avenir s’assombrir dans la capitale madrilène. Pour lui comme pour CR7, le Mondial sera une occasion en or de lancer leur saison, et de se refaire une santé aux yeux du monde entier. De quoi attiser les convoitises de gros clubs européens en vue du mercato hivernal, durant lequel les deux joueurs devraient changer d’air.