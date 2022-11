RC Lens : Un destin à la Galtier pour Franck Haise ?

Révélation de la Ligue 1 depuis deux saisons, Frank Haise se construit un solide début de carrière. A l’image de Christophe Galtier avec l’ASSE, il pourrait bâtir un projet durable avec Lens avant de prendre son envol mais une écurie plus ambitieuse, en France ou à l’étranger…

Actuellement deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, Lens reçoit ce samedi Clermont pour le dernier match de la première moitié de saison. Une opposition cruciale pour les Sang et Or qui ont l’opportunité de maintenir la pression sur les Parisiens en cas de victoire. Un début de saison canon manœuvré par le brillant Franck Haise.

L’homme de la renaissance lensoise

En 2020-2021, le RC Lens retrouve la Ligue 1 après cinq saisons consécutives en Ligue 2. Sur le banc Sang et Or, Franck Haise officie déjà et l’élite du football français s’apprête à découvrir un entraîneur talentueux à la tête d’une équipe attrayante. Avant d’arriver aux commandes de l’équipe première, Franck Haise a été l’entraîneur de la réserve lensoise entre 2017-2020. Sa connaissance du club et son ancienneté ont facilité sa prise de fonction et les résultats ont immédiatement été convaincants.

🚨 OFFICIEL ! Franck Haise est promu manager général et prolonge jusqu'en 2027 au RC Lens ! ❤️💛 pic.twitter.com/buuK5PxdMl — Actu Foot (@ActuFoot_) October 13, 2022

Lors des deux dernières saisons de Ligue 1, le RC Lens de Franck Haise a impressionné par son jeu offensif mais a manqué de consistance en fin de saison, terminant à deux reprises à la 7e place. Plus expérimentés, les Lensois semblent plus rôdés aux exigences de la L1 et la 2e place du club du Pas-de-Calais entretient l’espoir d’une qualification en Ligue des Champions, exploit monumental pour un club qui est de retour dans l’élite depuis seulement 2 ans.

Sir Franck Haise.

La classe absolue.

Itw de septembre 2020. Ça bouge pas.https://t.co/ED0imOFI6X pic.twitter.com/GzBXtchFTJ — olala φ (@khnioms) November 6, 2022

Franck Haise déjà courtisé à l’étranger

En septembre dernier, après le départ de Graham Potter à Chelsea, le Guardian révélait que Brighton avait envisagé de recruter Franck Haise. Si le dossier n’avait pas donné suite, ce premier intérêt montre que les performances du natif de Mont-Saint-Aignan ne passent pas inaperçues en Europe.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le RC Lens, Franck Haise pourrait, à l’image de ce qu’à fait Christophe Galtier à l’ASSE entre 2009 et 2017, s’installer sur le banc lensois et construire un projet durable. L’Europe et largement accessible aux hommes de Franck Haise ce qui exposerait encore plus l’entraîneur qui pourrait ainsi prétendre à un poste chez un cador européen.