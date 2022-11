Coupe du Monde : Antoine Griezmann ne peut pas passer à travers…

Après un Euro tristounet et deux ans de performances moyenne, Antoine Griezmann a rendez-vous au Qatar. Son come-back est attendu et il ne devra pas une nouvelle fois passer au travers. Ça commencerait à faire beaucoup…

Titulaire indiscutable pendant de longues années en Equipe de France, Antoine Griezmann est aujourd’hui clivant. S’il a la confiance de Didier Deschamps, ses dernières performances sous le maillot bleu n’ont pas convaincu, tout comme son Euro 2020. En l’absence de cadres comme Pogba et Kanté, « Grizou » a l’opportunité de conforter son statut de leader et de relancer sa carrière au meilleur des moments.

Des performances en deçà

Qu’elle semble loin l’époque où Antoine Griezmann portait le secteur offensif français. Son Euro 2016 est exceptionnel et il est un artisan majeur du sacre français lors de la Coupe du Monde 2018, notamment grâce à ses 4 buts dont un en finale. Mais depuis, « Grizou » n’est plus si tranchant. En club, son passage barcelonais n’a pas été une franche réussite et son retour à l’Atletico Madrid a été perturbé par des détails contractuels. S’il profitait toujours des rassemblements en Equipe de France pour performer, les derniers matchs du numéro 7 sous le maillot bleu ont été décevants, à l’image de son Euro manqué.

"J'adore récupérer des ballons, revenir en défense. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Peu importe où je joue, j'essaye de donner le maximum sur le terrain pour les besoins de l'équipe." Griezmann sur son potentiel rôle au milieu, en phase défensive. pic.twitter.com/yN3yG8DN8q — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 20, 2022

La compétition de la dernière chance ?

À 31 ans, il est encore trop tôt pour évoquer la fin de carrière d’Antoine Griezmann, toutefois, sa place de titulaire en Equipe de France est plus que jamais contestée. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison, ses statistiques ne sont pas les plus impressionnantes du secteur offensif. Toutefois, la relation de confiance qu’il entretient avec Didier Deschamps devrait lui assurer une place de titulaire cet hiver. En revanche, reste à savoir à quel poste le colchonero va évoluer. Le flou est encore total concernant l’organisation tactique des Bleus pour ce Mondial tandis que Griezmann a souvent été placé en soutien des attaquants lors des derniers rassemblements. On sait aussi que Deschamps change souvent d’équipe en cours de compétition, « Grizou » est prévenu… Mais avec le forfait de Karim Benzema, plus que jamais, les Bleus vont avoir besoin d’un leader devant. L’expérience, c’est lui. Le talent, aussi.