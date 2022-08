Sergio Rico bientôt numéro 2 au PSG ?

En cas de départ de Keylor Navas vers le Napoli, où les discussions continuent entre les deux clubs, Sergio Rico pourrait devenir second dans la hiérarchie derrière Gigio Donnarumma. Crédit : Antonio Pozo / Pressinphoto / Icon Sport.

Le secteur le plus bouché au PSG est sûrement celui des gardiens avec pas moins de quatre gardiens sous contrat : Donnarumma, Navas, Rico et Letellier. Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Sergio Rico pourrait finalement rester au Paris Saint-Germain. Un choix amorcé par Keylor Navas et sa décision de ne pas être numéro 2 dans les cages parisiennes derrière le champion d’Europe italien, Gigio Donnarumma. Un retournement de situation pour l’Espagnol de 28 ans, lié avec le club de la capitale jusque juin 2024. Le gardien de 1.96m a la confiance de son coach au PSG et cela s’est vu pendant la tournée japonaise où il pris part à deux matchs amicaux contre Kawasaki et Urawa.

La saison dernière il était impossible pour Sergio Rico de prétendre à quoi que ce soit dans les buts du Paris Saint-Germain. Contrairement à Christophe Galtier, son prédécesseur Mauricio Pochettino n’avait pas élu de gardien numéro 1 ou numéro 2. Keylor Navas et Gigio Donnarumma se sont donc relayés à tour de rôle, barrant totalement la route à Sergio Rico.

Une situation invivable pour un gardien, et qui a précipité son départ en prêt à Majorque cet hiver. Pendant ce retour au pays de 6 mois, l’ancien sévillan à pris part à quinze matchs dans les buts des Bermellones. Malgré ce temps de jeu très favorable, 29 buts ont été encaissés par le portier, désormais revenu au PSG. Ce dernier a quand même participer au maintien du RCD Mallorca dans l’élite du football espagnol. A l’issue de la saison et d’une 16e place en Liga, ce dernier a rallié Paris car aucune option d’achat n’était comprise dans son contrat.

INSANE goalkeeping from Sergio Rico, who saves a powerful Enes Ünal penalty, before leaping up and keeping out the rebound!

Franco Russo's red card in conceding the penalty sees Mallorca down to 10 men

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/SoEvYg512J

