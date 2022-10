Lamouchi a donné son accord à Montpellier (INFO Média Foot)

A la recherche active d’un nouveau coach depuis l’éviction d’Olivier Dall’Oglio, Montpellier étudie plusieurs pistes. Celle menant à Sabri Lamouchi est bien avancée puisque d’après nos sources, l’entraîneur français a donné son accord pour venir.

Dans la valse inédite des entraîneurs de Ligue 1, Montpellier a participé au bal en se séparant de son coach, Olivier Dall’Oglio. Malgré un début de saison plutôt correct des Héraultais (11e après 11 journées de Ligue 1, 12 points, 4 victoires pour 7 défaites), les dirigeants ont décidé de se séparer de leur entraîneur. Et depuis, le MHSC cherche son successeur, avec plusieurs pistes étudiées. On retrouverait notamment Rémi Garde, Patrice Garande et un certain Sabri Lamouchi.

Selon nos sources, ce dernier tiendrait clairement la corde…

Lamouchi a dit oui

Libre de tout contrat depuis son aventure au Qatar (Al-Duhail, 2020-2021), Sabri Lamouchi est proche de faire son retour en Ligue 1. En effet, nos sources indiquent qu’il a d’ores et déjà donné son accord pour venir relever le challenge héraultais, aux conditions fixées par les dirigeants. Si les discussions se poursuivaient encore ce jeudi, la décision devrait intervenir rapidement. Pour l’heure, c’est Romain Pitau qui assure l’intérim et qui sera sur le banc samedi, pour la réception du Lyon de Laurent Blanc.