PSG : Moise Kean, ça donne quoi cette saison ?

Auteur d’un passage réussi au PSG, Moise Kean a vu la Juventus Turin organiser son rapatriement dans le Piémont. Sans vraiment parvenir à briser le plafond de verre…

Pour un joueur de seulement 22 ans, Moise Kean possède déjà une sacrée expérience du très haut niveau. Fort de ses passages à l’Hellas Vérone, Everton, la Juventus ou encore le PSG, l’attaquant italien a été tantôt performant, tantôt décevant. Aujourd’hui, c’est une période difficile que traverse Moise Kean, à l’image d’une formation turinoise en pleine crise.

Un bianconero au ralenti

Ce mercredi, Moise Kean aurait pu faire son retour au Parc des Princes. En effet, la Juventus affrontait le PSG dans le cadre de la dernière journée de phase de poules de Ligue des Champions. Toutefois, l’attaquant italien ne figurait pas dans le groupe convoqué par Allegri. Selon la Gazetta dello Sport, il serait victime d’une inflammation à la cuisse contractée à l’entraînement.

🥇 | Premier but de la saison pour Moise Kean ! 👏 #JuveEmpoli pic.twitter.com/IeyiTeRByI — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 21, 2022

À l’image de leurs cinq matchs décevants sur la scène européenne, Moise Kean et les bianconeri tournent au ralenti en championnat. Seulement 7e de Serie A, la Juventus a vécu un début de saison difficile bien que les hommes d’Allegri restent sur trois victoires consécutives. Malgré ses 11 matchs en Serie A, Moise Kean n’a inscrit qu’un seul but et n’est que très rarement titularisé en pointe, son poste de prédilection.

Kean en souffrance face à la concurrence

Malgré son début de saison décevant, la Juventus a le luxe de compter sur trois attaquants de pointe de qualité en la présence de Moise Kean, d’Arkadiusz Milik et de Dusan Vlahovic. Malheureusement pour l’ancien parisien, il ne figure qu’à la troisième place dans la hiérarchie. Contrairement à ses deux concurrents, Kean a les qualités pour évoluer sur le côté gauche, position où il est souvent reconduit.

Alors que Moise Kean est peu décisif avec un seul but en 16 matchs toutes compétitions confondues, Milik a trouvé le chemin des filets à 5 reprises en 13 matchs tandis que le Serbe Vladhovic s’est imposé comme le numéro 9 indiscutable, en témoigne ses 8 buts en 15 matchs.

Vers un départ pour Moise Kean ?

Sous contrat jusqu’en 2025 avec la Juventus, la valeur marchande de Moise Kean est estimée à hauteur de 24 millions d’euros par le site Transfermarkt. Un départ n’est donc pas à exclure pour l’international italien qui pourrait se relancer dans un autre club et permettre à la Juventus de renflouer ses caisses. Un dossier à suivre cet hiver tandis qu’aucun club n’a dégainé d’offre pour le moment.