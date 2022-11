Rennes : Après Mandanda et Terrier, un autre Rennais peut espérer l’équipe de France ?

Face à la pénurie de joueurs au milieu du terrain, l’équipe de France pourrait avoir besoin de fraîcheur et d’expérience. Parfait pour faire appel à l’un des meilleurs Rennais depuis deux saisons, Benjamin Bourigeaud ?

Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, l’Equipe de France est touchée par de nombreuses blessures depuis quelques semaines et le climat n’est pas très bon. Les derniers mois ont aussi été compliqués sur le terrain, la France étant passée légèrement à côté de son aventure en Ligue des nations. Pour aborder la défense de son titre mondial, Didier Deschamps pourrait donc faire appel à des joueurs dont on n’a pas forcément l’habitude de voir. Et pour constituer sa sélection pour le Qatar, il pourrait faire appel à un autre joueur du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud.

🔴⚫ Pour la première fois depuis son arrivée au Stade Rennais en 2017, Benjamin Bourigeaud a délivré une passe décisive lors de 4 matchs consécutifs. 🔥 Avec 4️⃣7️⃣ passes décisives, il n'est plus qu'à 10 unités du recordman du club Olivier Monterrubio.

Un pilier à Rennes

Formé au RC Lens, Benjamin Bourigeaud commence sa carrière professionnelle en 2013 avec le club du Nord de la France. Après quelques belles saisons à cheval entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il rejoint Rennes en 2017 et s’impose tout de suite comme un pilier du milieu de terrain, enchaînant les prestations de haut vol. L’année dernière, il a même réalisé une saison exemplaire : avec son club, il a disputé l’ensemble des matches de la saison en Championnat et a marqué 11 buts pour 13 passes décisives. Des statistiques très intéressantes qui peuvent logiquement jouer en sa faveur pour une future sélection en Equipe de France. Mais même avec deux absences de taille pour le Mondial la concurrence sera au rendez-vous pour gagner une place.

La suite logique

Excellent avec Rennes depuis plusieurs saisons, Benjamin Bourigeaud peut donc croire en une première sélection en Equipe de France, comme il a déjà été présélectionné par Didier Deschamps cette année. En raison des multiples absences au milieu de terrain, il peut pourquoi pas être un candidat. A 28 ans, Benjamin Bourigeaud a déjà une belle expérience à son poste et est capable d’encaisser physiquement les efforts réguliers. Didier Deschamps a tout de même plusieurs pistes pour l’aider à renforcer son effectif. S’il est sélectionné, Benjamin Bourigeaud pourrait vivre cette décision comme une immense récompense après une carrière passée à progresser année après année. A moins de trois semaines du début de la Coupe du Monde, il reste très peu de temps pour faire ses preuves. Didier Deschamps nous donnera la réponse le 9 novembre prochain…