Il veut terminer sa carrière au PSG et va bientôt signer un contrat pour que son rêve devienne réalité !

Capitaine d’un PSG qui a fait de lui l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, Marquinhos va prochainement signer un nouveau contrat. Avec la ferme intention de ne jamais quitter Paris jusqu’à la fin de sa belle carrière.

Elément central de la défense parisienne depuis de nombreuses années, Marquinhos ne semble pas près de quitter le PSG. Après ses débuts professionnels au SC Corinthians, le Brésilien débarque en Europe à l’AS Rome pour la saison 2012-2013 avant de rejoindre Paris. A seulement 19 ans, Marquinhos signe un contrat de 5 ans avec le club parisien, pour un transfert à hauteur de 31,4 millions d’euros. Nous sommes en 2013 à l’époque et neuf ans plus tard, Marquinhos fait toujours partie de l’équipe, avec le but de finir sa carrière à Paris.

Neymar Jr and Marquinhos have arrived! pic.twitter.com/8oOeXR8I82 — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 14, 2022

Un capitaine de rêve

Rapidement propulsé dans l’effectif premier, Marquinhos progresse aux côtés de son compatriote Thiago Silva et devient au fur et à mesure des années un élément indispensable. Désigné officiellement capitaine à la suite du départ de ce dernier, il continue d’illuminer les terrains par sa présence. Excellent à son poste en défense centrale, le Brésilien n’a que 28 ans mais fait office d’un très grand dans le milieu du football, en club comme en sélection. En plus de ses qualités exceptionnelles en défense, Marquinhos arrive de temps en temps à trouver le chemin des filets, permettant à son club un petit plus.

🚨 Ça avance pour les prolongations de Kimpembe 🇫🇷 et Marquinhos 🇧🇷 Contrat jusqu’en 2027 pour le brésilien ⏳ pic.twitter.com/h2TfiuyLQS — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) September 12, 2022

Une histoire qui dure ?

En poste depuis 2013 au PSG, Marquinhos ne semble pas destiné à trouver un futur club pour la fin de sa carrière. Le Brésilien souhaiterait terminer sa carrière dans ce club qui l’a bien accueilli. Paris sera de toute façon toujours au sommet du championnat de France donc il a largement la chance de disputer les grandes compétitions européennes chaque année. Selon les dernières tendances, Marquinhos serait même prêt à signer un nouveau contrat pour prolonger son aventure parisienne. Le Brésilien est actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024 mais son expérience au PSG devrait largement dépasser les 10 ans.