Milik s’éclate, l’OM regrette… La grosse erreur de l’été ?

L’OM a laissé partir un Arkadiusz Milik en très grande forme cet été. Redevenu serial buteur avec la Juventus, le Polonais pourrait être la grosse erreur de Pablo Longoria cet été alors que l’OM n’est pas impérial offensivement, notamment en Ligue des Champions.

Malgré le début de saison en demi-teinte de la Juventus de Turin, Arkadiusz Milik retrouve des couleurs avec sa nouvelle équipe et pourrait faire regretter amèrement l’OM de l’avoir laissé partir à la fin du mercato estival. Alors qu’il était en prêt à l’OM, le club avait validé sa période de transfert au tout début de l’été. Mais un peu à la surprise générale, Milik revient finalement sur sa décision après des performances de tout début de saison peu convaincantes et part pour la Serie A fin août. Légèrement décevant sur la fin de sa période de prêt à l’OM, il s’est complétement relancé depuis son départ.

L’arrêt de jeu pendant le #JuveSalernitana d’hier soir… 90+3′ ⚽️ Bonucci (P) 2 – 2

90+4′ ⚽️ Milik

90+5′ 🟨🟥 Milik

90+6′ 🟥 Federico Fazio

90+6′ 🟥 Cuadrado

90+8′ ❌ But annulé Milik

FT : 2-2 😳 Des dernières minutes absolument folle à Turin.#JUVSAL #SerieATIM pic.twitter.com/EEf2krPDkd — bwin🔞 (@bwin_France) September 12, 2022

Milik provoque un goût amer

Devenu enfin un joueur à part entière de l’effectif marseillais, Arkadiusz Milik a tout de suite digéré la période de mercato estival en changeant de club. En grande forme depuis ses débuts avec la Juventus, il aide son nouveau club à tenir la baraque, malgré les difficultés en Serie A comme en Ligue des champions. Même si les Italiens n’ont pas encore perdu en Championnat, ils n’ont gagné que deux fois en six journées et peinent à prendre l’avantage sur leurs adversaires. En quatre matches avec sa nouvelle équipe, Milik a déjà inscrit deux buts en Serie A et s’est même illustré hier soir contre le Benfica. Malgré les deux défaites européennes, la Juventus peut être ravie de ce nouvel élément indispensable.

Des difficultés offensives à l’OM

Malgré un mercato estival très réussi, la principale erreur pourrait être le départ du Polonais. Depuis le début de la saison, l’OM impressionne en Ligue 1 mais manque d’un élément fort en attaque. Porté par sa star Alexis Sanchez, le club est en difficulté quand il n’est pas là et ça se voit. Le club ne commence pas du tout sa campagne européenne comme il l’avait espéré et l’OM est déjà en grande difficulté pour une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions. En laissant partir Milik cet été, l’OM s’est exposé à un danger dans le secteur offensif puisque Payet ne répond pas aux attentes et Alexis Sanchez ne peut pas être hyper efficace seul.