OM : Une porte de sortie s’ouvre pour… Pablo Longoria !

Décidément, l’Olympique de Marseille vit une période plus que compliquée. Eliminés en Ligue des Champions et désormais cinquièmes de Ligue 1, les Marseillais sortent d’un mois d’octobre désastreux, avec un bilan de 5 défaites sur les 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. En coulisses, Tudor n’a désormais plus le droit à l’erreur, alors que la situation de certains joueurs se dégrade, à l’image de Payet ou Gerson. Comme si cela ne suffisait pas, c’est maintenant au tour du président Pablo Longoria d’essuyer les critiques.

Un président désormais sous pression

Car oui, les récents échecs marseillais sont également de la responsabilité du président phocéen. Pablo Longoria se retrouve pointé du doigt pour son recrutement l’été dernier, et notamment l’absence de pur avant-centre dans l’effectif, en plus de la gestion délicate du cas Bamba Dieng. Le choix de placer Igor Tudor à la tête de l’effectif olympien fut également son choix, loin d’être payant pour le moment. Tôt ou tard, Longoria devra rendre des comptes au propriétaire Franck McCourt, sans doute pas emballé par la forme actuelle de son club.

Un départ pour l’Italie ?

Si la saison de l’OM venait à se compliquer encore un peu plus, le président olympien pourrait bien être amené à quitter le navire. Heureusement pour lui, son profil fait partie des plus sollicités en Europe sur le marché. Véritable dénicheur de talents, Longoria s’est bâti une solide réputation par le passé, notamment en Espagne et en Italie. La Juventus, qui sort également d’une période décevante, souhaiterait revoir son organigramme et nommer un nouveau directeur sportif. Passé par le club piémontais entre 2015 et 2018, l’Espagnol pourrait être tenté par un retour en Italie, pour rejoindre un club qui lui offrirait un terrain de jeu encore plus conséquent.