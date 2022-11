PSG : Ces révélations étonnantes sur l’été de Lionel Messi

Métamorphosé pour sa deuxième saison avec le PSG, Lionel Messi semble avoir pleinement épousé sa nouvelle vie parisienne. Un changement qui prend racine dans l’été 2022 et deux transferts étrangement libérateurs pour la Pulga…

Lionel Messi n’est plus le même. La pépite argentine redevient le monstre de magie et d’efficacité qu’il a su être au Barça. Sauf que cette fois, c’est le PSG qui en profite, pour le plus grand bonheur des fans parisiens et des dirigeants qataris. Après une année de transition complexe à gérer pour ce joueur qui n’avait connu que Barcelone depuis le début de sa carrière, Lionel Messi entrevoit enfin la joie, la lumière et l’avenir avec le PSG. Pour le constater, il faut simplement jeter un oeil sur ses statistiques 2022-2023 : 17 rencontres, 12 buts et 13 passes décisives.

Le grand Messi est de retour ! Leaders de la statistique en 2022/23 G/A – 🇦🇷 Messi (29)

Buts – 🇳🇴 Haaland (23)

Passes décisives – 🇦🇷 Messi (13)

Hors des sentiers battus – 🇦🇷 Messi (7)

S. Dribbles – 🇦🇷 Messi (56)

Balles traversantes – 🇦🇷 Messi (20)

Passes clés – 🇧🇷 Neymar (58)

occasions créées – messi 19 🇦🇷 pic.twitter.com/55D0B3WvGG — 🇦🇷🇨🇩V̶A̶R̶D̶R̶I̶D̶A̶M̶E̶S̶S̶#🐐 (@Lukat786) October 30, 2022

Deux transferts qui lui ont fait du bien

Qu’est-ce qui peut expliquer un tel changement ? Le journal L’Equipe évoque ces dernières heures une raison assez étonnante. En effet, Lionel Messi a vu plusieurs coéquipiers et compatriotes partir cet été. Leandro Paredes et Angel Di Maria. Deux joueurs dont l’Argentin était proche puisqu’ils se connaissent depuis de longues années. Le quotidien sportif indique que le départ des deux Argentins a permis à Lionel Messi de s’ouvrir d’avantage au groupe et donc d’être bien plus épanoui et intégré que la saison dernière. Plus ouvert dans le vestiaire, plus à l’aise sur le terrain.

Le Mondial dans le viseur

Après avoir digéré son transfert du Barça, club qu’il ne voulait pas quitter pour y faire l’ensemble de sa carrière, Lionel Messi a fini par totalement s’intégrer dans le projet parisien. Mieux dans sa tête, l’Argentin l’est également dans son corps. Après une bonne préparation estivale, il multiplie les courses, les replacements, les dribbles et tente bien plus de choses que la saison dernière. Avec une Coupe du Monde au Qatar dans le viseur, la dernière de son incroyable carrière, la Pulga dispose d’une motivation supplémentaire. Et le PSG en profite pour avoir un leader technique comme de vestiaire. Un talent prêt à reste encore un peu plus que son contrat actuel ne le prévoit ? Les discussions ont déjà commencé en ce sens…

Leo Messi continue d’apprendre le français, preuve de son investissement. Il n’est même pas rare qu’il échange dans la langue française avec ses enfants. 🗣️🇫🇷 (L’EQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) November 2, 2022

Messi prêt à rester ?

Luis Campos a lancé le dossier. Le Portugais discute d’une prolongation de contrat avec le père de Lionel Messi. Pour le moment, les deux parties se regardent et s’apprivoisent. La priorité du joueur, c’est la Coupe du Monde. Après le Mondial, en fonction du résultat, il prendra une décision. Poursuivre à Paris pour aller chercher Ligue des Champions ou Ballon d’Or. Ou partir pour retrouver la Major League Soccer et l’Inter Miami, le club de David Beckham qui l’attend depuis plusieurs saisons.