Inter Milan : Le successeur de Simone Inzaghi s’appelle… Diego Simeone ! (INFO Média Foot)

Mal parti en cette saison 2022-2023, Simone Inzaghi redresse tout doucement la barre de l’Inter Milan. Mais son avenir reste incertain. En coulisses, le nom de son successeur se dessine peu à peu.

Simone Inzaghi a eu chaud. Comme Média Foot l’a révélé ces dernières semaines, l’entraîneur de l’Inter Miblan aurait pu être débarqué si les mauvais résultats de l’équipe ne s’étaient pas améliorés rapidement. Les coéquipiers de Milan Skriniar ont finalement redressé la barre, notamment en sortant qualifié de son groupe en Ligue des Champions (le Bayern Munich a terminé premier, le Barça est passé à la trappe), directement les huitièmes de finale. Un gros soulagement pour les dirigeants milanais qui n’en restent pas moins à l’affût pour préparer l’avenir.

Un futur sans Simone Inzaghi…

Diego Simeone en pole position

En effet, selon nos infos, l’Inter Milan envisage de plus en plus d’ouvrir une nouvelle page de son histoire. Et pour cela, un changement radical d’entraîneur serait mis en place. Un homme apparaît comme l’incarnation de ce tout nouveau projet puisqu’il s’agit de l’actuel mentor de l’Atletico de Madrid : Diego Simeone !

Arrivé en décembre 2011 à la tête des Colchoneros, Diego Simeone doit-il quitter l’Atletico Madrid ? 🤔 pic.twitter.com/PSVnfKGxgi — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 27, 2022

L’Inter Milan rêve de Simeone

Voilà plusieurs saisons que l’Inter Milan rêve secrètement de Diego Simeone. L’Argentin a porté les couleurs de l’Inter quand il était joueur (1997-1999). Et sa réussite à l’Atletico fait saliver les décideurs milanais actuellement en place. Sous contrat chez les Colchoneros jusqu’en juin 2024, El Cholo garde la confiance de ses dirigeants malgré les résultats médiocres en Ligue des Champions, l’Atletico étant éliminé dès le premier tour et de toutes les compétitions européennes… Il se murmure même qu’une prolongation de contrat soit en discussion. Mais de son côté, Diego Simeonesemble lassé et fatiguée. Il est sur sa 11e saison consécutive avec l’Atletico de Madrid, une éternité sans égale à ce niveau, en Europe. La tentation de relever un nouveau défi est là. Et l’Inter Milan, club cher à son cœur, aurait de quoi le tenter. Reste à savoir si l’opération peut être jouable financièrement. Diego Simeone est l’un des coachs les mieux payés au monde quand l’Inter Milan a besoin de se refaire une santé financière.