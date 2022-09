Neymar, Messi, Mbappé… L’OL peut déjà commencer à trembler !

Dimanche, le choc de la Ligue 1 oppose l’OL au PSG. Une affiche qui pourrait clairement souligner les différences de niveau entre un Paris sur un nuage avec son armada offensive et des Lyonnais en rodage. Gare à la fessée…

Dimanche soir en clôture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG et l’OL s’affronteront dans un match de début de saison très important pour les deux équipes. Si le PSG enchaîne les prestations de haut vol depuis un mois, les Lyonnais ont eu plus de mal dernièrement avec deux défaites consécutives. Avec le retour de ses deux enfants du club Lacazette et Tolisso cet été, l’OL peut espérer revenir au premier plan cette année dans le classement.Huitièmes l’année dernière après une saison en demi-teinte, les Lyonnais ont parfois pêché défensivement mais se tiendront prêts pour leur confrontation face au PSG. Jean-Michel Aulas, le célèbre président, jamais avare en termes de communication, promet déjà une « bonne surprise ».

Un duel au sommet

À l’occasion du match contre le PSG ce dimanche, le futur propriétaire de l’OL, John #Textor devrait assister à son premier match au Groupama Stadium”. (L’Equipe) pic.twitter.com/k1xhBUFOsl — Inside Gones (@InsideGones) September 13, 2022



Comme depuis dix ans, les duels entre Parisiens et Lyonnais promettent beaucoup. Mais les deux équipes ont ralenti récemment après leur magnifique entame. Si les Parisiens sont toujours invaincus, les festivals des premières journées paraissent un peu loin. Quant aux Lyonnais, les deux dernières défaites face à Lorient et Monaco ne sont pas si graves. Même si l’OL n’a pas gagné, il y a des choses plutôt positives dans ce que le club propose. Et Lorient, à l’image de Lens, est la bonne surprise de ce début de saison. Monaco, adversaire toujours dangereux, est le seul club à ne pas avoir perdu contre les Parisiens depuis le début de la saison de Ligue 1.

L’OL focalisé sur le Championnat

A cause de leur saison moyenne l’année dernière, les Lyonnais n’ont pas pu accrocher une place européenne pour la saison 2022-2023. L’OL peut donc se concentrer entièrement sur le Championnat de France pour briller cette année. Et comme souvent face au PSG, les hommes de Peter Bosz seront dangereux comme lors des dernières confrontations. Lors des saisons précédentes, l’OL est souvent parvenu à surprendre les Parisiens, même si c’est loin d’être facile. Et pourquoi pas s’imposer dimanche soir…