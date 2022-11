OM : McCourt a trouvé ses 20 M€, Longoria est déjà à l’œuvre

A la demande du propriétaire, Frank McCourt, l’OM doit trouver 20 millions d’euros avant la fin de la saison. Avec la vente de Gerson cet hiver, Pablo Longoria peut clairement répondre à ses besoins.

Arrivé à l’OM en juillet 2021 à la demande de Jorge Sampaoli, Gerson a réalisé une première saison encourageante sous les ordres du tacticien argentin en inscrivant 9 buts et 4 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1. Néanmoins, le Brésilien ne rentre pas dans les plans du nouveau coach Igor Tudor et son départ semble imminent, ce qui pourrait enfin renflouer les caisses marseillaises.

20M€ ou rien pour Gerson

Au-delà de la désillusion sportive, l’élimination de toute compétition européenne après la dernière place du groupe en C1 à des conséquences économiques. L’OM s’assoit sur 17M€ tandis que Franck McCourt exige que les caisses du club soient renflouées de 20M€. Dès lors, la vente de Gerson apparaît comme une nécessité pour Pablo Longoria, qui ne bradera pas le prix du joueur acheté 20 millions d’euros à l’été 2021.

L’OM a fixé le prix de Gerson, autorisé à quitter le club, à 20M€ ! 💰 (@OMLaProvence) pic.twitter.com/CyrXFAU4mo — BeFootball (@_BeFootball) November 8, 2022

Sampaoli sur le dossier

Désormais entraîneur du FC Séville, Jorge Sampaoli souhaiterait renforcer son secteur offensif en recrutant Gerson. Il faut dire qu’il y a urgence pour le club andalou qui pointe à la 17e place du championnat. L’Argentin et le Brésilien pourraient alors de nouveau évoluer ensemble alors que Gerson avait été recruté par l’OM à la demande de Sampaoli.Selon les dernières informations de La Provence, le FC Séville serait déjà entré en contact avec l’entourage du milieu offensif tandis que l’OM n’a pas encore été approché.

L’urgence est au départ pour Gerson

Reste maintenant à savoir si les deux clubs trouveront un terrain d’entente. Pour Gerson, l’urgence est au départ. Fin octobre dernier, le père du joueur avait poussé un immense coup de gueule au vu de la situation de son fils : « Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible », avait-il confié dans l’Equipe avant d’ajouter : « On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. » Un feuilleton qui risque d’agiter le mercato d’hiver…