PSG : Ander Herrera bientôt de retour à Bilbao ?

Catalogué comme un indésirable du Paris Saint-Germain, Ander Herrera est prié de se trouver une porte de sortie et celle-ci pourrait l’amener dans le nord de l’Espagne à Bilbao, son ancien club. Le président du club basque, Jon Uriarte, a répondu aux rumeurs. Crédit photo : Hugo Pfeiffer/Icon Sport.

Faire son come back dans son ancien club est devenu à la mode sur le marché des transferts. Paul Pogba, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Gareth Bale la saison dernière avec Tottenham l’ont tous fait…Ander Herrera a des chances d’être le prochain sur la liste. Passé par l’Athletic Bilbao de 2011 à 2014, le milieu parisien de 33 ans a l’occasion d’effectuer son grand retour au Pays Basque. Poussé en dehors du Paris Saint-Germain par la nouvelle paire composée de Luis Campos et Christophe Galtier, l’Espagnol ne dit pas non à un retour en Liga. Depuis le début de la saison, le milieu est écarté de l’équipe première. La faute à son statut d’indésirable parisien.

Les probables prochains départ du PSG : Gana Gueye ➡️ Everton

Dina Ebimbe ➡️ Francfort

Thilo Kehrer ➡️ West Ham

Keylor Navas ➡️ Napoli

Leo Paredes ➡️ Juventus

Ander Herrera ➡️ Athletic Bilbao — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) August 16, 2022

Jon Uriarte réagit à la rumeur Ander Herrera

Info ou intox ? Jon Uriarte, le président du club basque, a répondu aux rumeurs concernant Ander Herrera dans une interview accordée au média ETB. « S’il y a un joueur qui peut augmenter le niveau sportif de l’effectif et qui rentre dans nos exigences économiques, nous sommes ouverts à faire ce genre d’opération. Il appartient à un autre club et, par respect pour le joueur et l’autre institution, ce n’est pas à moi de faire des déclarations » a t-il déclaré.

Lié au Paris Saint-Germain jusque 2024, Ander Herrera pourrait résilier son contrat avec le PSG et rejoindre l’Athletic gratuitement. Chose voulue par Bilbao mais assez compliquée. Car le club de la capitale devrait verser plusieurs millions d’euros à son joueur. Pour compenser ses deux dernières années de contrat. Le PSG veut un transfert sec mais pas dit que Bilbao veuille envoyer 10 ou 15 millions sur son ancien élément. D’après d’autres médias espagnols, l’intéressé pourrait également renoncer à l’une de ses deux dernières années de contrat.

Nasser Al-Khelaïfi ok pour un départ

🔴⚪️ »ANDER HERRERA será jugador del ATHLETIC en las próximas HORAS » ✅ »Al Khelaïfi ha dado el OK » 🗣️Información de @nicorodrigz . pic.twitter.com/EFiKQ5ZczK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2022

En Espagne, Ander Herrera est déjà envoyé à l’Athletic. D’après le journaliste Nico Rodriguez, faisant partie de l’émission populaire El Chiringuito, tous les feux sont au vert. « Ander Herrera sera un joueur de l’Athletic Club dans les prochaines heures. Les négociations et sa rupture avec Paris avancent très bien. Nasser Al-Khelaïfi a donné son accord pour que Ander Herrera quitte le PSG. Ander Herrera sera un joueur de l’Athletic Club dans les prochaines heures » a déclaré le journaliste à l’antenne. S’il souhaite jouer, Ander Herrera n’a pas le choix il doit quitter le Camp des Loges.