Nantes – Ajaccio : Faux-pas interdit pour Kombouaré…

Malgré la qualification en Europa League et le prochain match contre la Juventus, Antoine Kombouaré reste menacé. Et la dernière journée de Ligue 1 avant la Coupe du Monde peut clairement lui coûter sa place en cas de nouveau revers.

Dans une saison difficile, le FC Nantes a du mal à avancer malgré sa qualification pour les barrages en Europa League contre la Juventus. En Ligue 1, les Canaris flirtent avec la zone de relégation depuis le début et pointent toujours à la 16ème place à l’heure actuelle. Mais les équipes de Ligue 1 vont pouvoir se reposer puisque la Coupe du monde placée cette année en plein milieu du calendrier arrive. Il ne reste donc qu’un seul match à disputer avant la trêve, et pour Nantes, il faudra faire face à une équipe d’Ajaccio qui retrouve des couleurs dernièrement. Face à un adversaire direct pour la relégation, l’erreur n’est pas permise pour les Canaris.

Kombouaré dans la tourmente

Depuis cet été, la situation entre Antoine Kombouaré et sa présidence est extrêmement tendue. Reprochant son manque de libertés dans le mercato, le coach des Canaris a bien failli prendre la porte, mais l’objectif européen lui plaisait beaucoup. A cause de cette entente difficile, la saison a très mal démarré pour Nantes qui se retrouve à se battre pour éviter la relégation. Avec seulement deux victoires lors des quatorze premières journées, les Canaris doivent absolument trouver un second souffle, ou s’inspirer de leur parcours européen.

Un match à ne pas perdre

Opposé à Ajaccio dimanche avant la trêve, le FC Nantes doit absolument éviter la défaite face à un adversaire direct pour la relégation. Ajaccio retrouve des couleurs depuis sa victoire face à l’OM depuis un mois et décolle enfin de la dernière place du classement mais reste un adversaire largement à la portée des Canaris. En cas de nouveau revers, la place d’Antoine Kombouaré serait clairement remise en question malgré le parcours européen du club. Sorti de son groupe à la deuxième place, Nantes doit donc affronter un éliminé de la Ligue des champions pour rejoindre les huitièmes de finale. Et pour tous les fans du club, l’affiche sera belle face à la Juventus. Il faudra préparer au mieux ce match.