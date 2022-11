OM : Le projet McCourt recommence à trembler…

Après avoir énormément investi, Frank McCourt a confié les rênes club à Pablo Longoria.

Mais ce dernier est courtisé. Un départ qui pourrait de nouveau fragiliser le projet phocéen…

Les temps sont durs sur la Canebière. Malgré un succès au cours de l’Olympico le week-end dernier, les Marseillais sortent de plusieurs semaines éprouvantes, qui ne se sont pas vraiment déroulées de la meilleure des manières. Après quatre matchs consécutifs sans victoire en championnat en octobre et l’élimination en Ligue des Champions, la saison de l’OM a pris un mauvais tournant. Si les Marseillais sont encore dans le coup en Ligue 1 pour accrocher le podium, la marge de manœuvre est désormais plus que réduite, et les dirigeants olympiens se savent sous pression.

🗣️McCourt veut se débarrasser de l'OM le plus rapidement possible,de préférence avant 2023"

🗣️McCourt veut se débarrasser de l'OM le plus rapidement possible,de préférence avant 2023"

🗣️Oui McCourt est actuellement en négociationns avec 2 groupes ultras puissants du Moyen-Orient .les choses sont faites pour que cela aboutissent."

Des remous en interne

Mettant de coté le cadre purement sportif, la situation en interne est également loin d’être optimale. Boudés par l’entraineur marseillais, Gerson et Payet sont loin d’être satisfaits du traitement qui leur est réservé, et le Brésilien pourrait quitter le club rapidement. Igor Tudor sait également que l’élimination en Ligue des Champions pèse lourd dans la balance, et qu’il doit désormais remettre son équipe dans le droit chemin, sous peine de quitter le navire précipitamment.

En haut de l’organigramme, Pablo Longoria est également sous pression

, étant jugé responsable de certains choix douteux au cours du dernier mercato, et de la nomination du technicien croate, qui peine à convaincre pour le moment.

Le projet McCourt en péril ?

Par ailleurs, le président marseillais pourrait bien quitter la cite phocéenne avant d’y être forcé. Pablo Longoria possède une excellente cote sur le marché, et son profil pourrait plaire à des clubs d’une toute autre envergure. La Juventus serait en effet intéressée par l’Espagnol, qui pourrait se voir offrir un poste de directeur sportif en Italie. Si un tel départ venait à se concrétiser, le projet McCourt en prendrait un sacré coup, alors que les Marseillais n’ont toujours pas passé de cap depuis le rachat du club en 2016, n’ayant pas remporté le moindre titre. Une chose est sûre, la tempête est encore loin d’être terminée à Marseille.