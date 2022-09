Courtisé par la Terre entière : pourquoi Zinedine Zidane n’a toujours pas repris de club ?

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane continue de se reposer. Et s’il n’a toujours pas repris du service dans un grand club européen c’est dans un seul et unique but : attendre l’équipe de France.

Après sa carrière exceptionnelle de joueur, Zinédine Zidane s’est lancé plus tard en tant qu’entraîneur, arrivant à la tête de la réserve du Real Madrid en 2014, avant de s’occuper pleinement du club en 2016. Une expérience concluante puisqu’il remporte la Ligue des champions trois fois d’affilée avec le club espagnol. Le Ballon d’or 1998 a souvent brillé partout où il passe et cette épreuve n’a pas dérogé à la règle. Depuis 2021, le Français est libre de tout contrat et n’entraîne plus. Mais à la fin de la saison dernière, une rumeur sur son arrivée au PSG a commencé à faire surface.

Zidane aurait un tout autre objectif en tête.

Des propositions de contrat

Après un succès plutôt énorme au Real Madrid, Zinédine Zidane a confié vouloir se reposer et prendre une année sabbatique pour profiter de sa famille. Jamais loin des terrains, le Français a tout de même reçu des propositions avec un gros contrat à la clé, sans jamais y donner suite. Comme révélé par Média Foot, la Juventus a tenté sa chance cet été, sans succès. Et continue son pressing… Selon L’Equipe, le média où il s’est entretenu, il a reçu des offres venues d’Angleterre et d’Asie notamment. Mais pour lui, le football n’est « plus une histoire d’argent mais de cœur » et il ne se voit pas aller dans un club dans lequel il ne se sent pas bien. Dans sa carrière d’entraîneur, il n’a entraîné que le Real Madrid, club dans lequel il a écrit sa légende.

Un seul et unique objectif : l’Equipe de France

Mais selon certaines sources, le vrai objectif de Zinédine Zidane est la place de sélectionneur de l’Equipe de France. A un peu plus de deux mois de la Coupe du monde au Qatar, le Français attend patiemment la fin de contrat de Didier Deschamps, à la fin de l’année, pour tenter sa chance avec les Bleus. Après avoir pris le temps de se reposer, Zizou pourrait arriver à la tête de l’Equipe de France, place convoitée depuis dix ans par son ancien coéquipier. Il serait difficile de le voir ne pas conclure avec la FFF, lui qui a tant apporté au football français. Mais tout dépend de ce qu’il se passe à la Coupe du monde…