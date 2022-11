Petit à petit, il marque des points et prendre de plus en plus de place au PSG…

Sans faire de bruit, avec élégance et efficacité, Fabian Ruiz s’installe tout doucement au PSG. Et l’Espagnol pourrait être la nouvelle belle surprise de cette fin d’année 2022.

Transféré au PSG à la toute fin du mercato en provenance de Naples, Fabian Ruiz a fait les beaux jours du club italien entre 2018 et 2022 et fait donc partie des recrues de l’été. Recruté pour 20 millions d’euros, l’Espagnol a donc signé un contrat de cinq ans avec le PSG et s’impose comme l’une des belles surprises côté parisien, alors que le club de la capitale souffre un peu en interne récemment. Si le mercato du PSG n’a pas forcément répondu à toutes les attentes, les dirigeants en attendant plus, Fabian Ruiz est efficace depuis qu’il est dans l’effectif et accompagne parfaitement Marco Verratti et Vitinha, qui ont bien besoin de renfort au vu des efforts qu’ils font depuis le début de la saison.

🏃‍♂️ | Fabian Ruiz est le joueur du #PSG à avoir parcouru le plus de KM (11) 🥇🇪🇸 Suivi de près par Neymar (10,9) 🥈🇧🇷 Puis Hakimi (10,6) 🥉🇲🇦 pic.twitter.com/L0OvuMSMu8 — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 25, 2022

Une adaptation très rapide

Pour le mercato estival, la palme de la recrue qui s’est le plus rapidement intégrée à l’équipe est sûrement pour Vitinha. Le Portugais est très efficace depuis le début de la saison et a parfaitement pris le rôle de milieu de terrain complémentaire de Marco Verratti. Mais comme pour l’imiter, Fabian Ruiz semble s’être adapté très rapidement à son nouvel environnement au PSG Efficace à son rôle au milieu de terrain, l’Espagnol est présent sur quasiment chaque match depuis qu’il a été recruté, comptabilisant cinq titularisations sur sept matches. Alternant entre le milieu de terrain et le milieu défensif, Ruiz est un vrai bon élément sur lequel Christophe Galtier peut compter. Et justement, le coach parisien lui montre sa confiance.

⚽️ #FootballShow

🔴🔵 Fabian Ruiz est-il le chaînon manquant du PSG ? pic.twitter.com/NAfojWPtmp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 24, 2022

Une confiance donnée

Formé au Bétis Séville, c’est avec Naples que Fabian Ruiz a convaincu. Titulaire indiscutable du club italien, il a gagné beaucoup d’expérience en disputant la Ligue des champions et la Ligue Europa. Depuis son arrivée au PSG le 31 août, Fabian Ruiz gagne petit à petit la confiance de son coach et des dirigeants parisiens. Remplaçant en Ligue des champions, l’Espagnol a été titularisé pour la première fois face au Maccabi Haïfa, comme une récompense pour les efforts consentis en Championnat. Si le PSG souffre défensivement depuis quelques temps, Fabian Ruiz a pu profiter d’un carton face au club israélien pour prendre encore plus de confiance. Il pourrait être l’une des belles surprises en renfort de Verratti et Vitinha.