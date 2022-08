Un nouveau milieu de terrain en approche du PSG

Alors que le championnat de France vient de reprendre ses droits, le PSG est sur le point d’enregistrer l’arrivée de Fabian Ruiz. Le joueur espagnol s’est mis d’accord avec le club de la capitale. Crédit photo : Twitter @FabianRP52

Vitinha, Ekitike, Mukiele, Renato Sanches….Les ambitions de Luis Campos, nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain depuis le départ de Leonardo, n’ont aucune limite. Très actif sur le marché des transferts, le Portugais et Christophe Galtier s’attendent encore à l’arrivée de trois nouveaux joueurs. Un désir avoué par l’entraîneur français de 55 ans en conférence de presse cette semaine. « On en attend encore trois. Après, il y a la difficulté du mercato. Le président et la direction sportive travaillent énormément là-dessus. On n’est pas là pour empiler des joueurs. J’en veux un certain nombre dans mon effectif, proches en termes de niveau pour être performants et créer une saine concurrence ». La première recrue est déjà toute trouvée en la personne de Fabian Ruiz. Paris devance tous les autres concurrents sur le dossier (Barça, Real Madrid, MU).

Fabian Ruiz est d’accord avec le PSG

C’est la grosse information mercato de ce lundi. D’après L’Équipe ou encore le spécialiste Fabrizio Romano, Luis Campos et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord contractuel avec Fabian Ruiz. L’Espagnol de 26 ans n’a plus qu’une année de contrat avec le Napoli. Ne souhaitant pas prolonger avec les Napolitains, la cible de Luis Campos se rapproche du Camps des Loges. A noter que le nouveau directeur sportif parisien apprécie beaucoup, et ce depuis des années, le profil du Napolitain, excellent passeur. Arriver à un an de la rupture du contrat de Fabian Ruiz donne beaucoup de crédit au PSG et de satisfaction au Napoli qui préfère obtenir une belle indemnité de transfert plutôt que de le voir s’en aller gratuitement. Le Real Madrid voulait le voir ssigner libre en 2023.

Paris Saint-Germain have full agreement on personal terms with Fabián Ruiz. It’s matter of final details with Napoli then deal will be done, Luis Campos on it to anticipate Real Madrid – they want him for free in 2023. 🚨🔵🇪🇸 #PSG PSG and Napoli, also working on Keylor Navas. pic.twitter.com/gJr0811Bcm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022

Arrivé du Betis Séville il y a désormais quatre ans contre 30 millions d’euros, l’intéressé devrait quitter les Partenopei pour un peu moins. De l’autre côté des Alpes, le Corriere delle Sport et Il Mattino annoncent que Paris a déjà fait une première offre de 25 millions d’euros aux Napolitains. Un montant plus qu’intéressant alors que Fabian Ruiz est estimé à 55 millions d’euros par le site Transfermarkt. Les deux clubs n’ont plus qu’à se mettre d’accord sur l’indemnité de transfert pour valider le deal. Il devrait signer un contrat de quatre ans minimum et percevoir un salaire de cinq millions d’euros à l’année sur

Keylor Navas impliqué dans la transaction ?

Si Fabian Ruiz a de fortes chances de faire le trajet Naples-Paris, le portier Keylor Navas, quant à lui, devrait le prendre mais dans le sens inverse. Désigné comme gardien numéro 2 par Christophe Galtier, le Costaricien ne peut lutter contre Gigio Donnarumma et devrait écrire la suite de sa carrière loin de Paris…mais surtout à Naples. Le club présidé par Aurelio De Laurentiis suit de près l’ancien gardien madrilène et envisage un prêt, durant lequel le Paris Saint-Germain paierait une partie du salaire de son joueur, voire la moitié. Affaire à suivre. En attendant, Fabian Ruiz devrait bien poser ses valises dans la capitale française. Reçu cinq sur cinq à Clermont ce samedi lors de la première journée de Ligue 1 où il l’a emporté (5-0), Le PSG est en passe de signer sa cinquième recrue de l’été.