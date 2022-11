OM : Un gros coup de pouce inattendu avant le mercato d’hiver !

Le retour au premier plan de Bamba Dieng fait du bien à l’OM. Pour la deuxième partie de saison, les Marseillais vont pouvoir compter sur cet attaquant comme si c’était une nouvelle « recrue ».

Dans cette période plus que délicate que vit actuellement l’OM, voici un retour au premier plan qui fait office de lueur d’espoir. Titulaire pour la première fois de la saison contre Strasbourg samedi dernier, Bamba Dieng n’a pas tardé à se mettre en évidence, en ouvrant le score dès la 8e minute de jeu. Une résurrection pour l’attaquant né en 2002, qui vivait jusqu’ici un exercice pour le moins compliqué.

Une abnégation à toute épreuve

Il faut dire que Dieng avait assez mal vécu l’arrivée de Tudor sur la Canebière. Apprécié par Sampaoli qui en avait fait un élément important dans la rotation, le Sénégalais avait tout simplement été placardisé par l’entraineur croate, qui ne comptait pas sur lui. Sur le départ tout l’été, Bamba Dieng avait finalement décidé de rester à Marseille, avec la ferme intention de faire ses preuves au sein du groupe olympien, afin de convaincre Tudor de son potentiel. Même si cela a pris un peu de temps, il semblerait bien que le jeune buteur ait atteint son objectif.https://twitter.com/OM_Officiel/status/1587118043263549449?s=20&t=W4X_Yn9xir8s-hHHsWQTJw

Un renfort de poids dans une période compliquée

Incontestablement, le Sénégalais a marqué beaucoup de points au cours de sa première titularisation de la saison, lui qui ne comptait que 44 minutes de jeu avant ce week-end. Volontaire, décisif et très impliqué, le jeune buteur a réalisé une bien belle copie, permettant notamment à son équipe de stopper sa série de trois défaites de rang en championnat. Une performance plus que bienvenue alors que l’OM traverse actuellement une mauvaise phase, n’ayant remporté qu’un seul de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues (quatre défaites et un nul). Bamba Dieng pourrait bien venir renforcer un secteur offensif à la peine récemment, et ainsi offrir une solution supplémentaire à son entraineur pour la seconde partie de la saison, comme une véritable recrue.