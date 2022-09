Oscar Garcia en sursis à Reims, faux pas interdit… (INFO Média Foot)

Dans la catégorie des entraîneurs en sursis, plusieurs profils se retrouvent en situation délicate durant cette trêve internationale. Selon nos sources, Oscar Garcia en fait partie à Reims où ses dirigeants ne lui pardonneront plus grand chose désormais.

Le Stade de Reims savait que l’édition 2022-2023 serait compliquée. En perdant son joyau, Hugo Ekitike, parti vers le PSG, les Rémois ont laissé filer un immense talent et une arme offensive des plus précieuses. Et la vente de Wout Faes à Leicester, en toute fin de mercato, n’a fait que rajouter aux difficultés d’un groupe qui doit maintenant se reconstruire. Une mission délicate pour le coach, Oscar Garcia, qui n’a remporté qu’un seul de ses huit premiers matchs. Un bilan très terne qu’il va falloir inverser sur la fin de l’année 2022. Et même s’il y a des motifs d’espoir dans le jeu, notamment aperçu dans la dernière rencontre face à Monaco où, à 10 contre 11, les Rémois auraient mérité le match nul, le club historique du foot français a déjà utilisé beaucoup de crédit dans sa course au maintien.

Selon nos sources, en interne, la question du maintien d’Oscar Garcia au poste d’entraîneur se pose déjà. Si rien n’a été clairement définit entre le club et son coach, le technicien espagnol devra convaincre lors des deux à trois prochains matchs pour espérer rester. A Troyes (2 octobre, concurrent direct au maintien), contre le PSG à la maison (8 octobre) et à Lorient (15 octobre, équipe surprise du début de saison), Reims devra sortir le grand jeu. Une série noire condamnerait de fait Oscar Garcia, c’est une quasi certitude. Pour sauver sa peau, il lui faut au moins cinq points. En dessous, il pourrait voir la porte de sortie se présenter à lui…