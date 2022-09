Leicester : Clap de fin pour Brendan Rodgers…?

En grandes difficultés depuis le début de la saison à Leicester, Brendan Rodgers pourrait prochainement être démis de ses fonctions.

L’avenir de Brendan Rodgers à Leicester est plus que fragile. Après la nouvelle défaite en Premier League, une gifle sur la pelouse de Tottenham (6-2), les Foxes pointent à la dernière place du classement avec seulement un petit point au compteur. Incapable de gagner le moindre match lors des sept premières rencontres de l’édition 2022-2023, le coach Brendan Rodgers est plus que jamais sur la sellette. Selon nos sources, c’est déjà le cas depuis un mois et les choses ne s’arrangent pas.

Avant qu’il prenne en main le destin de Chelsea pour remplacer Thomas Tuchel, Graham Potter était le favori pour succéder à Brendan Rodgers. Leicester continue son travail en coulisse pour dénicher un nouvel entraîneur. Les chances de voir ce changement opérer durant la trêve internationale sont très grandes…