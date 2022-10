Cette star de Premier League qui se prépare à débarquer au PSG…

Sur les tablettes du PSG, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait filer vers la Capitale l’été prochain. Son avenir à Chelsea est en fragile et le Gabonais semble vouloir saisir l’opportunité d’un retour en France par la plus grande des portes.

Il y a 9 ans, Pierre-Emerick Aubameyang quittait l’ASSE pour rejoindre le Borussia Dortmund. Au sein du club du Forez, l’international gabonais s’était révélé et avait été un artisan majeur de la victoire en Coupe de Ligue en 2013. Aussi, il s’était distingué en terminant meilleur buteur en championnat deux années consécutives (2012-2013). Près d’une décennie après avoir quitté la France, l’attaquant pourrait prochainement retrouver la Ligue des Talents sous la tunique parisienne.

Un profil recherché par le PSG

Malgré un secteur offensif XXL, le PSG serait toujours en quête d’un attaquant de pointe de formation. Bien que le club de la capitale ait recruté Hugo Ekitike, le jeune joueur dispose d’un faible temps de jeu et peine à convaincre lors de ses rares apparitions. De son côté, Aubameyang prouve depuis 10 ans qu’il est un des numéros 9 les plus réguliers du marché européen. Ses passages à Dortmund et à Arsenal ont été des succès et s’il n’est resté que 6 mois au FC Barcelone, ses prestations ont également été bonnes, au point que Xavi souhaitait le conserver. Toutefois, le Gabonais a décidé de rejoindre Chelsea en septembre dernier, notamment pour retrouver son mentor Thomas Tuchel (limogé quelques semaines après son arrivée) mais son aventure londonienne pourrait bien s’écourter. Sous contrat jusqu’en 2024, Foot Mercato révèle que Chelsea pourrait laisser filer Aubameyang lors du prochain estival alors que la valeur marchande du joueur est estimée à 15 millions d’euros.

Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea : 👤 5 matchs

⚽️ 3 buts

🅰️ 1 passe décisive TROP FORT ! 👏🇬🇦 pic.twitter.com/nQDfsE7O7X — DAKE (@dakemedia) October 12, 2022

Aubameyang favorable à un retour en France

Si Chelsea semble disposé à laisser partir Aubameyang l’été prochain, le journaliste Ben Jacobs rapporte qu’il n’y aurait rien pour l’instant rien de concret entre le PSG et le joueur. Mais Aubameyang est suivi par Paris depuis de nombreuses années. A plusieurs reprises, il y a eu des contacts pour un transfert. Depuis le départ de Thomas Tuchel, l’ancien stéphanois s’interrogerait sur son avenir à Chelsea. En plein doute, un retour en France est pour l’heure une piste privilégiée et le PSG serait un club qui a toujours attiré Aubameyang. Aussi, ce dernier pourrait retrouver Christophe Galtier, entraîneur qu’il a côtoyé à l’ASSE entre 2011 et 2013.