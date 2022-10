Le Top 5 des plus grandes pépites du Borussia Dortmund, usine à trésor du football mondial

Depuis près de 10 ans, le Borussia Dortmund est devenu une référence en matière de jeunes talents. Chaque saison, des pépites parviennent à éclore, dont la dernière, Jude Bellingham, est suivie par les grands d’Europe.

Comme depuis un moment déjà, le Borussia Dortmund impressionne dans sa capacité à briller en Europe par l’intermédiaire de jeunes pépites qui explosent au plus haut niveau dans ce club. Quasiment toujours présent dans le top de la Bundesliga et en Ligue des champions depuis sept saisons, le club allemand a vu passer bon nombre de joueurs de talent. Retour sur les cinq plus grandes pépites du Borussia des dernières années.

1/ Ousmane Dembélé

Issu du centre de formation rennais, Ousmane Dembélé a réussi à être très bon très vite. Au cours de la saison 2016-2017 avec le Borussia Dortmund, le Français a disputé 56 matches pour 11 buts et 21 passes décisives alors qu’il n’avait pas encore 20 ans à l’époque. Des performances exceptionnelles qui n’ont pas manqué de débuter son aventure chez les Bleus assez rapidement, participant ainsi au titre mondial de la France en 2018. Parti au Barça en 2017, Ousmane Dembélé reste l’un des meilleurs ailiers sur qui l’on peut toujours compter.

2/ Jadon Sancho

Il a débuté sa carrière professionnelle au Borussia Dortmund avant de rejoindre son pays natal. Entre 2017 et 2021, Jadon Sancho n’a fait que progresser, disputant 137 matches pour 50 buts. A seulement 22 ans, l’Anglais confirme son statut de grand espoir du football puisque malgré des moments plus compliqués à Manchester United, il a prouvé qu’il pouvait être très efficace sur le terrain. A Dortmund, Sancho a marqué 12 buts et 14 passes décisives en 34 matches de championnat en 2018-2019 et 17 buts et 16 passes décisives en 32 matches lors de l’exercice suivant. Des statistiques qu’il n’a pas su honorer jusqu’à présent mais qui font de lui une pépite.

3/ Erling Haaland

C’est peut-être lui la plus grosse pépite s’étant révélée au Borussia. Erling Haaland ne cesse d’étonner saison après saison depuis trois ans. Véritable machine à buts, le Norvégien a fait le bonheur du club allemand en deux saisons et demie. Transféré lors du mercato hivernal lors de la saison 2019-2020, il dispute au total 89 matches avec Dortmund et inscrit… 86 buts. Mieux encore : il est même le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle tant ses statistiques sont impressionnantes. Depuis le début de la saison, il a inscrit 20 buts avec son nouveau club, Manchester City, pour seulement 13 matches disputés. Le cyborg doit même faire face à une pétition pour qu’il quitte la Premier League…

4/ Jude Bellingham

Alors qu’il a passé toute son enfance et fait ses débuts professionnels à Birmingham City, Jude Bellingham fait partie de l’effectif du Borussia Dortmund depuis 2020. Il a côtoyé Erling Haaland au club allemand et se démarque comme un grand talent au milieu de terrain. Déjà appelé en Equipe d’Angleterre depuis 2 ans, le joueur de 19 ans seulement brille cette saison en Ligue des champions. Opposés sur le terrain, Bellingham et Haaland ont d’ailleurs chacun inscrit un but lors de la rencontre entre Manchester City et le Borussia Dortmund. L’Anglais de 19 ans pourrait bien exploser dans les mois à venir.

5/ Youssoufa Moukoko

Formé au Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko enchaîne les records de précocité avec le club allemand. Présent dans l’effectif professionnel depuis 2020, le jeune Allemand débute en Bundesliga un jour après son seizième anniversaire, battant alors le précédent record de précocité datant de 2005. Quelques jours plus tard, il devient le plus jeune joueur à jouer en Ligue des champions avant de devenir le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga lors d’un match face à l’Union Berlin. Présent à 100% dans l’effectif allemand cette saison, il a déjà inscrit trois buts en championnat et pourrait faire parler de lui prochainement s’il continue sur sa lancée.