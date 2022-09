Tuile au PSG, Galtier fait appel à une solution de secours tombée du ciel…

Après la blessure de Presnel Kimpembe, Christophe Galtier va pouvoir compter sur l’excellent Danilo Pereira pour assurer en défense centrale. Excellent depuis des mois, le Portugais est la solution miracle du PSG.

Alors que l’Equipe de France commence à déplorer de nombreux blessés, Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG s’ajoute à la liste. Touché en toute fin de match contre Brest, le Français sera absent jusqu’à six semaines et handicape fortement le PSG qui comptait sur un défenseur supplémentaire cet été pour renforcer son effectif. Alors que Christophe Galtier a exprimé ses inquiétudes sur l’état du secteur défensif à la suite de la blessure de Kimpembe, il semble avoir trouvé une solution : Danilo Pereira. Le Portugais, transféré définitivement l’année dernière après sa période de prêt, est efficace depuis plusieurs mois et peut faire beaucoup de bien au PSG.

Une situation critique en défense ?

Pas forcément rassurant contre le Maccabi Haïfa, le PSG a montré quelques difficultés en défense et Galtier n’a pas pu cacher son inquiétude quant à la situation de Presnel Kimpembe, qui laisse un trou dans la défense parisienne. Aux côtés de Sergio Ramos, le Français assurait la tenue des offensives adverses mais son absence peut causer un premier coup dur cette saison. Mais Galtier n’a pas mis longtemps à réagir et c’est peut-être l’une des plus grandes forces de cette équipe cette saison : le PSG a du monde pour soutenir ses joueurs. Même avec la blessure de Kimpembe, la situation reste pour le moment sous contrôle et le PSG poursuit son incroyable parcours, avec toujours aucune défaite.

🚨 | Avec l’absence pour 1 mois de Kimpembe 🇫🇷, Danilo Pereira devrait enchaîner au poste de défenseur central Il est désormais le n°4 dans la hiérarchie à ce poste 🤝 📲 L’Équipe#PSG pic.twitter.com/Ji9XuRIQTO — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 11, 2022

Danilo, solution miracle

Prêté au PSG par le FC Porto en 2020, Danilo Pereira a finalement été transféré définitivement à l’été 2021 et fait partie des très bons éléments défensifs depuis la saison dernière. Également buteur à cinq reprises lors de l’exercice 2021-2022, il est vraiment indispensable maintenant dans l’effectif de Galtier. Le Portugais, excellent quand il joue, peut apporter un vrai soutien à Sergio Ramos en défense et Galtier lui fait entièrement confiance. Dans les semaines à venir, Danilo pourrait être l’élément central au PSG s’il continue sur sa lancée, surtout si Ramos rechute.