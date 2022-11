Qui pour remplacer Gerson à l’OM ?

Si Gerson n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor, l’OM va tout de même avoir besoin d’une option offensive dans son effectif. Voici trois profils qui pourraient parfaitement convenir…

Recruté l’année dernière à l’OM, Gerson a mis un peu de temps avant de trouver ses marques et faire une deuxième partie de saison très convaincante. Le Brésilien a marqué des points et a fait preuve d’un bon niveau au cours des derniers mois. Mais depuis cet été, les choses sont devenues beaucoup plus difficiles pour Gerson puisqu’il a très mal vécu l’arrivée d’Igor Tudor au poste d’entraîneur et il a fini par devenir remplaçant, n’entrant en jeu que pour de très courtes minutes, quand il rentre. Son comportement a aussi fait beaucoup parler et l’OM se retrouve en difficulté depuis quelques semaines.

Le club aurait bien besoin d’un renfort, mais lequel ? Gerson ao lado de Marcos Braz e Bruno Spindel hoje. Volante já comunicou ao Olympique de Marseille o desejo de retornar ao Flamengo e as negociações estão em curso. Momento é de paciência e “gelo no sangue” @GoalBR pic.twitter.com/QDVrPBxBDj — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 16, 2022

Un joueur confirmé en Ligue 1

Pour remplacer Gerson à son poste de milieu de terrain, l’OM doit commencer à se concentrer sur un profil capable d’encaisser un rythme soutenu. Avec Igor Tudor, Marseille se tourne vers un jeu très physique depuis le début de la saison et tente de chercher des solutions offensives en permanence. L’OM pourrait donc se tourner vers un joueur confirmé en Ligue 1, à l’image de Téji Savanier. Après avoir débuté sa carrière en Ligue 1, le joueur de 30 ans a retrouvé son club d’origine et sa ville de naissance en 2019, Montpellier. Très actif au milieu de terrain, Savanier est capable de coups d’éclat et fait partie des meilleurs passeurs du Championnat.

Pablo Longoria : "La tendance est qu'Amine sera indisponible pour le reste de la saison. Alors, oui, il faudra le remplacer au mercato." #TeamOM — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 15, 2022

Un jeune joueur en progression

L’OM pourrait également se tourner vers un profil plus jeune, beaucoup moins expérimenté. En effet, Enzo Le Fée et Youssouf Fofana font partie des prétendants. Le premier fait ses dents à Lorient depuis l’enfance et s’illustre de plus en plus au fur et à mesure, participant à la formidable épopée du club à 22 ans. Youssouf Fofana, lui, n’a connu que la Ligue 1 depuis ses débuts professionnels à Strasbourg en 2018. Pas forcément mis en lumière au début, le Français de 23 ans rejoint Monaco en 2020 et devient un titulaire indiscutable au fil des semaines. Grâce à ses performances, il fait même partie de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde…