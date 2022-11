Ludovic Blas sur les tablettes de l’OM (INFO Média Foot)

A la recherche de plusieurs profils pour le mercato d’hiver, l’OM apprécie fortement Ludovic Blas, milieu de terrain du FC Nantes. De son côté, le joueur envisage clairement un départ.

C’est une certitude, l’OM sera l’un des clubs actifs du prochain mercato d’hiver. Pablo Longoria et Igor Tudor ont déjà balisé le terrain du mois de janvier à venir et ils ont défini, ensemble, les besoins de l’effectif pour la seconde partie de saison. Même si l’OM est éliminé de toutes les compétitions européennes possibles, le club a pour absolue priorité de décrocher un second ticket consécutif en Ligue des Champions. En cas d’échec, le projet McCourt prendrait un sacré coup. Et l’actionnaire principal semble prêt à faire les efforts nécessaires pour permettre à l’OM d’accueillir deux à trois joueurs dans les semaines à venir.

Blas plaît à l’OM

Parmi les cibles identifiées par l’OM, on retrouve un milieu de terrain créateur, capable d’apporter le danger offensivement, avec une vraie touche technique. Comme Média Foot l’a publié en exclusivité, Enzo Le Fée fait partie des cibles marseillaises. Mais dans ce registre, nos informateurs indiquent que Ludovic Blas est également très apprécié. Après un départ avorté l’été dernier, le protégé d’Antoine Kombouaré reste un joueur très courtisé. Lille continue de le suivre de très près. Mais l’OM semble prêt à se mêler à la bataille si le FCN ouvre la porte.

Revivez la magnifique passe décisive de Mostafa Mohamed pour Ludovic Blas ! 💫 Comme du déjà vu 🤩pic.twitter.com/Tsh73NFYNp — Onze Masr (@onzemasr) November 14, 2022

Sous contrat avec Nantes jusqu’en juin 2024, Ludovic Blas devait prolonger son bail. Pour l’heure, ce n’est pas le cas… Le Français de 24 ans est donc une proie toute trouvée pour le mercato d’hiver. Si Transfertmarkt le valorise à 15 millions d’euros, la réalité du marché est plutôt à un montant compris entre 10 et 15 qu’au-dessus de 15 millions d’euros.