Igor Tudor fait encore des dégâts dans le vestiaire de l’OM…

Patron de l’OM, Igor Tudor affiche un sacré caractère depuis son arrivée. S’il n’hésite pas à aller au front avec ses joueurs, certains en pâtissent plus que d’autres. A commencer par le Brésilien Gerson.

L’OM pensait avoir connu son plus fort caractère avec le volcanique Jorge Sampaoli. C’était sans connaitre IgorTudor ! Le Croate est un sacré morceau et le vestiaire découvre semaine après semaine qu’il ne faut pas avoir froid aux yeux pour se frotter au coach… Matteo Guendouzi, Jordan Amavi, Gerson et Dimitri Payet ont déjà eu affaire à lui. Le ton est souvent monté, certains ont même quitté le club (Amavi) ou passent le plus clair de leur temps sur le banc (Payet).

Gerson, ça repart

En stage de préparation estivale, en Angleterre, le ton est monté si haut entre Tudor et Gerson que le Brésilien a commencé à faire ses valises pour partir. Furieux de voir un entraîneur lui rentrer dedans aussi férocement, le milieu de terrain était prêt à claquer la porte. Si les choses sont rentrées dans l’ordre depuis, il semble que la relation connaisse un nouveau mauvais moment… Décevant lors de ses dernières prestations, Gerson entretiendrait une relation glaciale avec son entraîneur. Et ce dernier envisage clairement de le faire passer par la case banc de touche avant de lui refaire confiance.

L’avis de @flogermain sur Payet et Gerson 🙌🙌🙌 (à écouter intégralement) pic.twitter.com/lYLQLjHiVq — Romain Canuti (@romcanuti) September 20, 2022

Gerson affecté

D’après les infos de SportTV Med, Gerson vivrait difficilement cette situation. Un dégât de plus dans un vestiaire marseillais qui tourne fort en Ligue 1 mais qui plafonne toujours au moment de basculer en Ligue des Champions. La dernière prestation de Gerson, associé à Payet, en Coupe d’Europe est d’ailleurs révélatrice de son état de forme : ce n’est pas la joie !