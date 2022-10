Skoblar, Papin, Mandanda… Ils détiennent les plus beaux records de l’OM !

L’histoire de l’OM, c’est avant tout le récit de joueurs mythiques qui ont marqué de leur empreinte le maillot bleu et blanc. Voici les personnalités les plus illustres qui détiennent les records individuels d’un club à l’image de ces joueurs légendaires : hors du commun.

Dans l’histoire du Championnat de France, l’OM s’est imposé comme l’un des clubs les plus mythiques et continue de briller sur les terrains depuis des décennies. Si de nombreux joueurs sont passés dans les rangs marseillais, quelques-uns ont su participer à l’écriture de la légende du club. L’OM s’illustre depuis des décennies au sommet du championnat de France grâce à des joueurs qui ont marqué l’histoire. Justement, voici les joueurs qui détiennent tous les records de ce club mythique.

L’immense star Jean-Pierre Papin

Figure emblématique de l’OM, Jean-Pierre Papin a illuminé les terrains de foot français par son talent et ses “papinades” qui lui ont valu de remporter le Ballon d’Or en 1991, une grande première pour un joueur issu d’un club français. L’ironie du sort, il a quitté le club en 1992, un an avant la victoire de l’OM en Ligue des champions face au Milan AC, où figurait… Jean-Pierre Papin.https://twitter.com/OptaJean/status/1253998941680603136?s=20&t=zD5XgUB8noIX7ZpaBTqPMw

Skoblar, la gâchette

En 275 matches entre 1986 et 1992, il inscrit 182 buts, un total insuffisant pour détrôner le meilleur buteur de l’histoire du club, le Suédois Gunnar Andersson, star des années 1950, avec 194 réalisations. Si l’OM détient de nombreux records, celui du plus grand nombre de buts sur une saison de Ligue 1 appartient à un joueur qui évoluait sous les couleurs marseillaises. En 1971, le Yougoslave Josip Skoblar inscrit 44 buts au cours de la saison en Championnat, un record qui tient toujours.

Steve Mandanda, symbole de l’OM

C’est peut-être lui le joueur le plus emblématique de l’OM. Après avoir débuté sa carrière au Havre, c’est avec Marseille qu’il passe quasiment le reste de sa carrière. S’il n’est plus le gardien légendaire de l’OM depuis cet été, Steve Mandanda a disputé 613 matches avec le club, dépassant ainsi largement l’ancien record de 452 capes de Roger Sciotti entre 1942 et 1958. Avec l’OM, il dispute 101 matches en Coupe d’Europe, un record également pour un joueur évoluant dans un club français. Meilleur gardien de Ligue 1 à cinq reprises, Steve Mandanda multiplie les records, signe de son efficacité et de sa longévité extraordinaire.