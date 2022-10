Coupe du Monde : A quoi doit s’attendre la France dans son groupe ?

Championne du monde en titre, l’équipe de France a hérité d’un groupe à sa portée. Mais attention au piège, notamment du Danemark, qui peut clairement poser des soucis aux Bleus.

Cet hiver, le football de club va laisser place au football de sélection. En effet, du 20 novembre au 18 décembre prochain se dispute la Coupe du Monde au Qatar. Compétition la plus prestigieuse du ballon rond, les 32 nations présentes tenteront de soulever la mythique coupe tandis que les Bleus devront assumer leur statut de favori. Championne du monde en 2018, l’Equipe de France a pour objectif de réaliser l’exploit de conserver son titre. Pour ce faire, il faudra dans un premier temps s’extirper d’un groupe piégeux composé du Danemark, de l’Australie et de la Tunisie.

La menace danoise

L’Equipe de France et le Danemark ont une relation étroitement liée dans les grandes compétitions. Comme en 2018, les hommes de Didier Deschamps vont affronter les scandinaves en phase de groupe, et, plus encore qu’en 2018, les Bleus devront se méfier des Danois. Il y a quatre ans, les deux formations s’étaient neutralisées (0-0) au terme d’un match peu spectaculaire. Si la suite de la compétition fut couronnée d’un titre pour les Bleus, le parcours du Danemark s’est arrêté en huitième de finale contre la Croatie après une cruelle défaite aux tirs au but. Depuis, les deux formations se sont affrontées à deux reprises en Ligue des Nations (2022), deux matchs remportés (2-1 ; 2-0) par les hommes de Kasper Hjulmand. Le 25 septembre dernier, les Danois ont donné la leçon à des Bleus bien peu inspirés et Didier Deschampsn’avait pas manqué de souligner la solide performance du Danemark : « Ça ne fait jamais plaisir de perdre. On a perdu car cette équipe danoise a mis beaucoup plus d’impact et on a été moins performants. En termes d’engagement, ils ont été bien plus solides », confiait-il en conférence de presse après la défaite (0-2).

Le calendrier de la phase de groupes des Bleus : FRANCE 🇫🇷 – 🇵🇪 Pérou ou Australie 🇦🇺 ou Émirats 🇦🇪

📆 Mardi 22 novembre

🕔 20h FRANCE 🇫🇷 – 🇩🇰 Danemark

📆 Samedi 26 novembre

🕗 17h Tunisie 🇹🇳 – 🇫🇷 FRANCE

📆 Mercredi 30 novembre

Une équipe qui monte en puissance

Si plusieurs sélections figurent parmi les outsiders de cette Coupe du Monde, nul doute que le Danemark est une équipe dont le parcours pourrait surprendre. Déjà auteur d’un Euro 2020 remarquable avec une défaite (1-2) en demi-finale face à l’Angleterre, les hommes de Kasper Hjulmand avaient impressionné par leurs qualités offensives et leur pressing intense. Une des forces de la sélection danoise repose dans son effectif homogène, composé de joueurs d’expérience (Eriksen, Schmeichel, Kjaer, Hojberg…) et de jeune talentueux comme Dolberg ou encore Damsgaard. En bref, une équipe qu’il faudra surveiller et qui pourrait poser des problèmes aux Bleus et à bien d’autres cadors mondiaux.

Attention aux pièges…

Si le Danemark constitue la principale menace, il ne faudra pas négliger les oppositions de l’Australie et de la Tunisie. Deux nations qui proposent un football différent des pays européens. Deux adversités qu’il faut toujours prendre au sérieux, notamment en début de match. Si la puissance collective et individuelle de la France est largement supérieure à celle de l’Australie et de la Tunisie, il faudra se rendre les matchs faciles en marquant vite et ne commettant pas d’erreur. Didier Deschamps a l’expérience de ces rencontres-là. Des pièges à éviter qui peuvent devenir des promenades de santé si les joueurs font le nécessaire. Idéalement, ce sont même des matchs qui peuvent permettre aux joueurs de se mettre en pleine confiance avant la phase finale et les matchs couperets. A Kylian Mbappé et ses coéquipiers d’en profiter !