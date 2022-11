Le PSG prêt à passer à la caisse pour Rafael Leao ?

Sur la piste de Rafael Leao, le PSG pourrait s’immiscer dans un dossier brûlant de l’attaquant portugais. La justice l’a condamné à payer 20 millions d’euros au Sporting Lisbonne. Paris pourrait passer à la caisse pour payer cette amende et le convaincre de venir aux côtés de Messi, Mbappé et Neymar.

Christophe Galtier l’avait affirmé, il n’est pas tout à fait satisfait du mercato estival parisien. L’entraîneur du club de la capitale ainsi que Luis Campos voulait attirer à Paris un défenseur central qui aurait pu être Milan Skriniar, le joueur de l’Inter Milan, mais aussi un attaquant supplémentaire. Si la piste MilanSkriniar va être réactivée dès le mercato hivernal, le joueur étant en fin de contrat en 2023, une piste menant à un attaquant bien connu du championnat de France pourrait aussi être activée.

Toujours à Milan, mais cette fois-ci du côté Rossonero, le PSG pense à Rafael Leao. L’ancien joueur du LOSC de 2018 à 2019 avait réalisé une saison correcte avec 8 buts en 26 matches lorsqu’il évoluait en Ligue 1. Il était par la suite parti pour 35 millions d’euros à l’AC Milan. Dans la cité lombarde depuis 2019 Rafael Leao, ne cesse de progresser. Après 2 saisons à 6 buts en championnat, c’est vraiment lors de la saison dernière qu’il est devenu un des éléments forts du Milan AC Une saison ou Milan a remporté le titre de champion d’Italie, un trophée qui fuyait le club rouge et noir depuis 2011. Rafael Leao fut un des grands artisans de ce titre de champion en marquant 11 fois et en offrant 8 passes décisives. Il fut par ailleurs élu meilleur joueur du championnat italien cette année-là.

When you receive it on the halfway line & keep on running… ⚡️

Rafael Leão x #UCL pic.twitter.com/mCda9Er4vI

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2022