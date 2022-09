Nice : Lloris dans les bagages de Pochettino ? (INFO Média Foot)

En discussions avec Mauricio Pochettino pour une possible arrivée à Nice, Mauricio Pochettino aurait déjà émis un souhait fort s’il devenait l’entraîneur des Aiglons : faire revenir Hugo Lloris.

Mauricio Pochettino et l’OGC Nice discutent.

Les deux parties envisagent ensemble les conditions d’un avenir commun pour prendre le relai de Lucien Favre, avec qui le torchon brûle pour INEOS, propriétaire du club. Les résultats décevants du début de saison, malgré un mercato ambitieux, fragilisent grandement la place du technicien suisse. Et les demandes salariales de Pochettino ne semblent pas effrayer les décideurs azuréens ! Comme révélé par Média Foot, l’Argentin réclamerait 1 million d’euros de salaire mensuel…

Pochettino veut Lloris

Plus qu’un simple salaire, Mauricio Pochettino et ses représentants auraient déjà évoqué plusieurs dossiers avec l’OGC Nice. Nos sources indiquent que le sujet du recrutement est déjà sur la table. Pour le mercato hivernal comme la fenêtre transfert de l’été 2023, Mauricio Pochettino aurait des attentes. Et parmi les premiers noms évoqués, il y a celui de Hugo Lloris ! Le gardien de but de Tottenham et de l’équipe de France était le pilier de Pochettino lorsque l’Argentin guidait les Spurs (2014-2019). Pochettino souhaiterait une recrue de taille pour le poste de gardien de but, Kasper Schmeichel n’était visiblement pas suffisant.

Yet another big performance from Hugo Lloris 👏 pic.twitter.com/FH10CdArCo — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 18, 2022



Né à Nice et formé à l’OGC, Hugo Lloris est bien plus qu’un enfant du pays. A bientôt 36 ans, il pourrait se laisser séduire par ce retour à la maison après 10 longues et belles années en Premier League. Pour cet hiver ou l’été 2023, si Mauricio Pochettino débarque, la piste sera prioritaire…